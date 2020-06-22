Контроль над вооружениями: США обратились к России и Китаю

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям. Кроме того, США направили приглашение Китаю присоединиться к дискуссиям.

Специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым вопросы своей непосредственной компетенции.

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Новый раунд переговоров о ядерном разоружении с США и России Биллингсли анонсировал еще в начале нынешнего месяца.

«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?» - написал он на своей странице в Twitter.

Рябков подтвердил договоренность с Вашингтоном.

«22 июня в Вене пройдет встреча по контролю над вооружениями и стратегической стабильности на уровне с российской стороны заместителя министра иностранных дел, с американской - спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли. Консультации будут проводиться в межведомственном формате. Мы позитивно оцениваем возобновление такого рода контактов», - указал дипломат.

Правда, Китай уже отказался от участия в переговорах по ядерному разоружению. Такую позицию Пекин высказывает не впервые. Каждый раз, когда США заявляют о необходимости присоединить к переговорному процессу Китай, ему приходится повторять одно и то же.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, заявляя об отказе КНР, указала на тот факт, что Пекин четко высказал свою позицию по этому вопросу.

«Это их обычное поведение, когда они хотят переложить ответственность на других.

В последние годы Соединенные Штаты вышли из ряда международных соглашений, среди них - Совместный всеобъемлющий план действий, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Международный договор о торговле оружием, Договор по открытому небу, а сейчас они обсуждают возможность возобновления ядерных испытаний. Когда официальное лицо такой страны говорит о переговорах доброй воли, это абсурдно», - сообщила Хуа Чуньин.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших ядерных арсеналов в мире. Его действие истекает в феврале 2021 года.

Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет.

Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

В середине месяца Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) представил свой "Ежегодник-2020", в котором оценил текущее состояние вооружений (в том числе ядерных), разоружения и международной безопасности.

Сокращение ядерных боеголовок продолжается, несмотря на растущую в мире напряженность.

Девять государств, обладающих ядерным оружием (Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика) на начало 2020 года обладают примерно 13 400 ядерными боеприпасами.

Сокращение общего количества ядерных вооружений в мире в 2019 году было в значительной степени связано с утилизацией ядерных боеприпасов, снятых с оснащения вооруженных сил России и США, которые вместе все еще обладают более чем 90% запасов мирового ядерного оружия.

Сокращение стратегических ядерных арсеналов США и России, требуемое Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года, было завершено в 2018 году. В 2019 году ядерные силы обеих стран оставались уже ниже пределов, установленных Договором.

Рафаэль Фахрутдинов