Контроль над вооружениями: США обратились к России и Китаю

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям. Кроме того, США направили приглашение Китаю присоединиться к дискуссиям.
Специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым вопросы своей непосредственной компетенции.
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Новый раунд переговоров о ядерном разоружении с США и России Биллингсли анонсировал еще в начале нынешнего месяца.
«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?» - написал он на своей странице в Twitter.
Рябков подтвердил договоренность с Вашингтоном.
«22 июня в Вене пройдет встреча по контролю над вооружениями и стратегической стабильности на уровне с российской стороны заместителя министра иностранных дел, с американской - спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли. Консультации будут проводиться в межведомственном формате. Мы позитивно оцениваем возобновление такого рода контактов», - указал дипломат.
Правда, Китай уже отказался от участия в переговорах по ядерному разоружению. Такую позицию Пекин высказывает не впервые. Каждый раз, когда США заявляют о необходимости присоединить к переговорному процессу Китай, ему приходится повторять одно и то же.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, заявляя об отказе КНР, указала на тот факт, что Пекин четко высказал свою позицию по этому вопросу.
В последние годы Соединенные Штаты вышли из ряда международных соглашений, среди них - Совместный всеобъемлющий план действий, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Международный договор о торговле оружием, Договор по открытому небу, а сейчас они обсуждают возможность возобновления ядерных испытаний. Когда официальное лицо такой страны говорит о переговорах доброй воли, это абсурдно», - сообщила Хуа Чуньин.
Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших ядерных арсеналов в мире. Его действие истекает в феврале 2021 года.
Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет.
Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.
СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.
В середине месяца Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) представил свой "Ежегодник-2020", в котором оценил текущее состояние вооружений (в том числе ядерных), разоружения и международной безопасности.
Девять государств, обладающих ядерным оружием (Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика) на начало 2020 года обладают примерно 13 400 ядерными боеприпасами.
Сокращение общего количества ядерных вооружений в мире в 2019 году было в значительной степени связано с утилизацией ядерных боеприпасов, снятых с оснащения вооруженных сил России и США, которые вместе все еще обладают более чем 90% запасов мирового ядерного оружия.
Сокращение стратегических ядерных арсеналов США и России, требуемое Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года, было завершено в 2018 году. В 2019 году ядерные силы обеих стран оставались уже ниже пределов, установленных Договором.
Рафаэль Фахрутдинов