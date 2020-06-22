Польский президент назвал условия независимости страны от России

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Условиями полной независимости Польши от России станет развитая энергетическая и транспортная инфраструктура, а также союз с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на встрече с избирателями.

Выступая на встрече с избирателями в преддверии президентских выборов, которые в Польше пройдут 28 июня, Дуда заявил, что независимости страна добьется в случае постройки Baltic Pipe (газопровод между Польшей и Данией) и отказа от российского газа, постройки своего канала через Балтийскую косу для выхода в Балтийское море и размещения на территории республики еще большего количества американских солдат. По его словам, в Польше уже имеются "тысячи военных США", строится база ПРО, а это означает, что Польша больше "не является зоной российского влияния".

Мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной. (...) Я хочу так действовать и дальше, хочу углублять союз с США

- подчеркнул он, добавив, что на месте Польши также действовало любое государство Европы, желая стать полностью независимым.

Напомним, что в Польше принята новая стратегия национальной безопасности, где главной угрозой для республики называется Россия.