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Военное обозрение

В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Американский спецпредставитель подтвердил, что согласен с предложением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о включении в новое соглашение всего российского и китайского ядерного арсенала. При этом он назвал Литву "сильным союзником НАТО и другом США".

Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран

- написал Биллингсли в Twitter.

Ранее не раз сообщалось, что США выдвигают требование включить в новое соглашение Китай, в самом же Пекине полностью отказались участвовать в каких-либо переговорах по сокращению ядерного арсенала вместе с Россией и США.

Напомним, что на 22 июня в столице Австрии Вене намечена встреча спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым. Основная тема переговоров - контроль над вооружениями, в том числе и заключение нового договора СНВ. По словам главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, Россия выступает за подписание нового соглашения без предварительных условий.

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Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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