На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки окислителя из «Фрегата»

В «Роскосмосе» сообщили, что российские специалисты проводят нейтрализацию остатков токсичного топлива разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане, передает в субботу, 20 июня, агентство «РИА Новости».

Как заявили в пресс-службе, это довольно длительная процедура, она дает возможность «определить пути устранения проблемы».

По сообщению ведомства, 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения «Фрегата». Было решено отправить российских экспертов. Они прибыли на космодром 6 июня и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2, для которого предназначался «Фрегат», планировался на начало марта, но был отложен именно из-за проблем с разгонным блоком. Было решено заменить его на запасной.

Однако запуск был снова перенесен на середину октября, теперь уже по причине закрытия космодрома Куру на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому специалисты Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина слили топливо из «Фрегата» и в конце апреля возвратились на родину.

10 июня НПО им. Лавочкина сообщило о планах провести расследование из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат».

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что девять из запланированных на 2020 год 33 космических запусков могут сорваться из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет «Союз».