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ТАСС

FT: Великобритания может создать систему спутниковой навигации на платформе OneWeb

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Источник изображения: Изображение: OneWeb

По данным издания, правительство страны планирует отказаться от первоначального проекта, который находится в разработке с 2018 года

ТАСС, 20 июня. Власти Великобритании рассматривают возможность создания собственной системы спутниковой навигации, используя британскую компанию-стартап OneWeb в качестве платформы для новой технологии. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

По ее данным, правительство планирует отказаться от первоначального проекта, который находится в разработке с 2018 года и оценивается примерно в £5 млрд (около $6,1 млрд), из-за дороговизны. В настоящее время британские власти изучают возможность создания более дешевой системы, которая будет выполнять те же функции, что европейская Galileo и американская GPS, но будет работать на другой частоте и на более низкой высоте.

Один из возможных вариантов, как указывают источники газеты, заключается в привлечении к созданию системы мощностей компании OneWeb. В таком случае ее стоимость может составить около $1 млрд. Компания в настоящее время располагает 76 спутниками на низкой стационарной орбите и планирует запуск сотни других.

При этом, отмечают источники, OneWeb понадобится господдержка, так как в марте британский стартап подал заявление о банкротстве и реорганизации. Компания обещала, что переведет производство спутников из штата Флорида в Великобританию, если получит помощь от правительства. Кроме того, ей придется привлечь около $1,5 млрд от частных инвесторов, чтобы продолжить запуски спутников.

Как указывает Financial Times, на прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон созвал заседание Национального совета по космосу для ускорения принятия решения по вопросу создания навигационной системы и по ряду других инициатив в сфере космоса.

В начале марта издание информировало, что Великобритания откладывает реализацию планов по созданию собственной системы спутниковой навигации из-за разногласий в правительстве "по поводу масштабов и стоимости проекта". Британское космическое агентство еще в 2018 году приступило к работе над технико-экономическим обоснованием создания Соединенным Королевством системы спутниковой навигации в связи с опасениями отстранения от работы над европейской программой Galileo после выхода страны из ЕС. На эти цели было выделено £92 млн ($117,8 млн).

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