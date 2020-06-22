Постой, не выводи: Трамп объявил о сокращении группы войск в Германии

В Пентагоне отказались спешить с выполнением приказа главнокомандующего

США сократят свой военный контингент, дислоцированный в Германии, почти на 10 тыс. человек. Это решение Дональд Трамп объяснил, в частности, тем, что Берлин отказывается увеличить взносы в бюджет НАТО, но при этом тратит миллиарды на энергоресурсы из России, от которой американские солдаты и «защищают» ФРГ. Однако распоряжению главнокомандующего противится Пентагон, где, судя по сообщениям СМИ, совсем не спешат выполнять волю президента. Не согласны с президентом и в конгрессе: демократы, например, предложили запретить выделять деньги на вывод войск. О новом эпизоде в противостоянии Белого дома и Минобороны и возможных геополитических последствиях новой инициативы, с которой выступил глава американской администрации, — в материале «Известий».

Военный контингент США, который на постоянной основе базируется в Германии, будет сокращен до 25 тыс. человек. Об этом решении объявил президент Дональд Трамп. Такой шаг глава Белого дома объяснил тем, что ФРГ, несмотря на многочисленные призывы Вашингтона, не увеличивает платежи в бюджет НАТО: сейчас отчисления Берлина составляют 1–1,2% от ВВП, власти США настаивают на том, что справедливо было бы платить 2%.

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Трамп также назвал несправедливой ситуацию, при которой Германия переводит в бюджет альянса недостаточно средств, но при этом миллиарды долларов тратит на покупку энергоресурсов у России, от которой ФРГ и должны защищать находящиеся на территории республики американские военные.

О планах Трампа еще до официального объявления сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, вывести из Германии планируется порядка 9,5 тыс. солдат и офицеров. Постоянный американский контингент, находящийся в этой стране по принципу ротации, насчитывает порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих, при этом во время учений в Европе мог увеличиваться до 52 тыс. человек. Теперь же в ФРГ одномоментно может быть не более 25 тыс. военных из США, отмечала газета со ссылкой на источники в американской администрации.

Спустить на тормозах

Военных инициатива Трампа застала врасплох, и, судя по сообщению The Washington Post, стремглав выполнять распоряжение президента в Пентагоне отнюдь не собираются. Со ссылкой на источники в Минобороны США и в Белом доме газета отмечает, что «планированием и выполнением этого задания» предстоит заняться как раз военному ведомству, но там «процесс тормозят».

Как сообщили сразу несколько собеседников издания, в Пентагоне не спешат представлять в Белый дом сценарии вывода части группировки из Германии, которые предстоит утвердить президенту. Его запрос на получение таких планов был направлен в оборонное ведомство в виде конфиденциальной служебной записки, подготовленной по поручению главы государства и подписанной помощником президента по нацбезопасности Робертом О’Брайеном. «Однако в Пентагоне к запросу Трампа относятся так, будто этот документ не имеет силы настоящего президентского решения. Генералы, по сути, игнорируют этот запрос», — утверждает газета. Со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома она пишет и о том, что аналогичным образом в Минобороны относятся и к подготовке планов вывода войск из еще одной страны — Афганистана.

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«Сложившаяся ситуация — еще один пример того, как военачальники следуют своим решениям, а не решениям верховного главнокомандующего, — пишет WP. — И отношениям между ними лишь ухудшаются, а не становятся лучше».

Военные против гражданских

Обструкция, которую Пентагон решил устроить в ответ на идею Трампа по контингенту в Германии, проходит на фоне уже существующего разлада между военными и Белым домом. Его ярким проявлением стала позиция главы военного ведомства Марка Эспера по поводу возможности использования военных для противостояния с участниками протестов, волна которых прокатилась после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

Трамп тогда допустил привлечение войск для усмирения митингующих, однако Эспер в итоге открыто выступил против использования солдат ради такого открытого противостояния армии и народа. Резко раскритиковал идею применения военных для поддержания порядка на территории страны и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он также принес публичные извинения за участие фотосессии с Трампом у епископальной церкви св. Иоанна в Вашингтоне, ради которой участников мирного протеста жестко оттеснили с прилегающих улиц.

Идею использования военных на акциях против полицейского произвола отверг и полноценный предшественник Эспера на посту министра обороны в администрации Трампа, весьма авторитетный в военной среде Джеймс Мэттис. «Дональд Трамп — первый на моей памяти президент, который не старается объединить американский народ и даже не притворяется, что пытается это сделать. Вместо этого он старается нас разделить, — заявил генерал. — Сейчас мы наблюдаем последствия этих усилий, продолжавшихся на протяжении трех лет. Мы стали свидетелями трехлетнего периода без зрелого руководства».

Армия США во время протестов Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

На фоне конфликта в прессе появились даже домыслы о том, что «раскол» может стоит Эсперу министерского поста. В Белом доме, впрочем, эти слухи пока опровергают. Однако в любом случае разлад между Белым домом и Пентагоном на фоне протестов оказался налицо — как отмечает Foreign Policy, эти события «стали причиной опасений относительно того, что администрация Трампа все активнее использует министерство обороны в политическом контексте».

Издание также приводит слова бывшей сотрудницы Пентагона, а ныне ведущего эксперта в аналитическом столичном Центре стратегических и международных исследований Элис Хант Френд. По ее мнению, после нынешнего президентского срока «Пентагону придется восстанавливать доверие между гражданскими и военными институтами и лидерами». «Военным надо научиться верить в то, что гражданское руководство не поставит их в уязвимое политическое положение ради собственных политических выгод», — подчеркнула аналитик.

Есть и обратная сторона медали — пока, впрочем, лишь теоретическая. В случае с протестами в США отказ от выполнения воли президента выглядит логичным и оправданным с моральной точки зрения, но что если подобное отношение, основанное на собственных представлениях о том, что такое хорошо и что такое плохо, военные решат демонстрировать и в других, менее спорных вопросах? «Эспер и Милли, возможно, искренне считали, что защищали институт армии от излишней политизации, — отмечает в этой связи WP. — Однако идя на открытый разрыв с Верховным главнокомандующим, но при этом не уходя в отставку, они уже проводят собственную политику».

Комментируя в беседе с «Известиями» ситуацию с выводом части контингента из Германии, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов предположил, что «значительная часть военного аппарата США будет тянуть время в подобных случаях как минимум до исхода президентских выборов или, во всяком случае, стараться исполнить приказания Трампа неким легко обратимым способом». «В Пентагоне достаточно оппонентов военной политике президента, в том числе и в том, как он видит отношения с НАТО», — добавил эксперт.

Подрыв сплоченности НАТО?

Решение Трампа по контингенту в Германии оказалось неожиданным не только для американских военных, но и для немецкой стороны. Оценки данному шагу также даются в основном критические, в том числе в бундестаге. Например, депутат фракции Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (его мнение и оценки других немецких законодателей приводит Deutsche Welle) считает, что вывод американских войск не столько повредит Германии, сколько подорвет сплоченность НАТО. Если Трамп считает, что присутствие американских военных в ФРГ — это «подарок немцам», он явно ошибается, добавляет Тобиас Линднер из фракции «зеленых».

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Попало Трампу за идею и от американских законодателей — причем от однопартийцев. В письме на имя президента, которое подписали 22 члена палаты представителей конгресса от Республиканской партии, отмечается, что сокращение сил в Европе «нанесет значительный ущерб национальной безопасности США, а также усилит позиции России». «Хоть нам и надо продолжать работать над совершенствованием НАТО и более соразмерному распределению расходов на деятельность альянса, считаем, что дальнейшее активное участие в делах альянса является ключевым для безопасности нашей страны и неотъемлемым элементом защиты нашего народа», — отметили конгрессмены. Двое демократов — сенатор Роберт Менендес и член палаты представителей Элиот Энгел внесли законопроект, который запрещает выделять бюджетные средства на мероприятия, связанные с сокращением численности контингента в Европе, в частности в Германии.

«Баланс сил тут — не основная категория»

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что идея о выводе войск не подкреплена хоть какими-либо соображениями стратегического плана. «Думаю, это колоссальная ошибка, — заявил генерал в интервью Politico. — Причины тут сугубо политические». Главным выгодоприобретателем от сокращения численности группировки Ходжес назвал Россию, отметив, что там «ничего не сделали для того, чтобы заслужить такой подарок».

Российские специалисты, впрочем, не склонны видеть в выводе части американских войск из Германии выгоды для Москвы. «В целом баланс сил тут — не основная категория: стратегический баланс между НАТО и РФ обеспечивается в первую очередь ядерным сдерживанием», — отмечает, например, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. По его словам, если какая-то часть этих войск отправится из ФРГ в Польшу или в другие страны Восточной Европы, это может обострить обстановку. В Москве развертывание новых сил в Польше и Прибалтике воспринимают нервно, и их наращивание будет дестабилизирующим шагом, добавил он.

Фото: Global Look Press/US Joint Staff Источник изображения: iz.ru

Богданов из ИМЭМО РАН также считает, что «Россия от этого действия не выиграет ничего, кроме политических очков на контрасте конфликтных отношений между Берлином и Вашингтоном», причем «этот результат может оказаться ограниченным и очень «скоропортящимся».

При этом с военной точки зрения есть и «откровенно невыгодный для России вариант, при котором речь пойдет о переброске части американских войск в Польшу — например, вывод туда всех или части войск, размещаемых в Германии на временной основе по ротации для «сдерживания России». Для США же возможные проблемы «наступят только в том случае, если под сокращение попадут объекты базирования и обеспечения, а их в Германии достаточно», считает эксперт. Эти базы, напоминает Богданов, задействованы не только в интересах безопасности НАТО, но и используются в обеспечении, например, операций на Ближнем Востоке.

Кирилл Сенин