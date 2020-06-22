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ТАСС

NASA разрабатывает программу полетов на коммерческих суборбитальных космических кораблях

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Глава NASA Джим Брайденстайн
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © NASA EPA-EFE/ABIR SULTAN

В управлении сообщили, что для этого будут использованы "коммерческие инновационные возможности" США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет разработку программы суборбитальных пилотируемых космических полетов с использованием коммерческих кораблей. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн.

"NASA ведет разработку процесса полетов астронавтов на коммерческих суборбитальных космических кораблях", - написал он. По словам Брайденстайна, для этого будут использованы "коммерческие инновационные возможности" США. Подробности программы будут представлены на следующей неделе, добавил директор NASA.

При суборбитальном полете аппарат совершает полет по траектории, не предусматривающей выход на орбиту. В последние годы подобные полеты предлагаются широкой общественности частными компаниями в рамках космического туризма.

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США
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NASA
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