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Известия.ru

В МИД РФ прокомментировали американскую стратегию обороны в космосе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Публикация «Оборонной космической стратегии» США подтверждает агрессивность нынешнего курса Вашингтона в этой сфере. Такое мнение высказали в пятницу, 19 июня, в российском МИД.

В ведомстве выразили уверенность, что документ отражает конечную цель всей стратегии Штатов в космосе, а именно полное военное превосходство.

«Документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере. Четко обозначена конечная цель — обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала», — говорится в комментарий Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России.

Российские дипломаты отметили, что американское правительство рассматривает космическое пространство как «арену для ведения боевых действий». Военная сила, которую США вместе с партнерами планирует разметить в космосе, нацелена, по мнению представителей ведомства, не только на сдерживание, но и атаку предполагаемого противника «при враждебном использовании космического пространства».

Особое внимание, которое США уделили свои союзникам в документе, ничего не значит, так как им отводится только вспомогательная роль в выдвижении Штатов на космический Олимп.

«В контексте выполнения данных задач предусматривается совершенствование Космических сил США, планирование широкого спектра космических операций на случай конфликта, обновление правил применения силы, разработка перспективных систем военного назначения, подготовка квалифицированного личного состава», — указали в российском МИДе.

При этом с целью оправдания своих империалистических планов в космосе, которые провоцируют гонку вооружений, США заявляют о России и Китае, как о «величайших стратегических угрозах». Причем никаких доказательств этому Штаты, как обычно не предоставляют, отметили дипломаты.

В связи с этим в МИД РФ предложили США обсудить безопасность космической деятельности в рамках российско-американского диалога, так как предыдущие попытки Штатов обеспечить свое военное превосходство приводили к росту напряженности и к гонке вооружений.


17 июня заместитель помощника главы американского оборонного ведомства Стивен Китэй сообщил, что Пентагон завершил разработку «Стратегии обороны в космосе». Документ, в котором были определены приоритетные задачи для военного ведомства США по космосу на ближайшие 10 лет, был подготовлен в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая.

Он отметил, что Соединенные Штаты всё еще опережают РФ и КНР, но для Вашингтона существует риск с учетом того, как эти страны развивают военные возможности «и это очень серьезная угроза».

После этого Китэй повторил обвинения в адрес стран в разработке планов по размещению оружие в космосе или развертывании другие вооружения, направленные против космических сил США.

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Китай
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