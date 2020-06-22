Головной фрегат класса "Хосе Ризал" ВМС Филиппин прибыл в порт приписки

ЦАМТО, 19 июня. Как сообщило филиппинское агентство PNA, 15 июня у причальной стенки "Алава" в заливе Субик (провинция Замбалес) состоялась встреча головного фрегата УРО (FF-150) "Хосе Ризал", построенного в Республике Корея для ВМС Филиппин.

По информации начальника управления по связям с общественностью ВМС Филиппин лейтенант командера Марии Кристины Роксас, дата крещения и принятия корабля на вооружение, которая первоначально была запланирована на 19 июня, сейчас перенесена на более поздний срок. Причиной стал положительный результат теста на COVID-19 одного из членов экипажа. Проведенный впоследствии тест оказался отрицательным, но стандартная процедура потребовала принятия чрезвычайных мер. Как ожидается, церемонию посетит президент Родриго Дутерте.

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на постройку двух новых 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость поставки кораблей оценивается в 15,74 млрд. филип. песо (336,912 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.

Резка стали для постройки головного корабля серии, (151) "Хосе Ризал", началась на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 апреля 2018 года, закладка киля прошла 16 октября 2018 года, а 23 мая 2019 года фрегат был спущен на воду.

Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

"Хосе Ризал" покинул предприятие Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане и направился в порт приписки 18 мая. Как ожидается, второй фрегат будет передан заказчику в сентябре 2020 года.