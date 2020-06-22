Спутники «Тундра» взяли под контроль ракеты США

Воздушно-космические силы получили инструмент глобальной разведки

С космодрома Плесецк в Архангельской области 22 мая этого года на ракете-носителе «Союз-2.1б» был успешно запущен неназванный военный спутник. В тот же день разгонный блок «Фрегат» довывел аппарат на расчетную орбиту. Космические войска РФ приняли спутник на управление и внесли в каталог российской системы контроля космического пространства под порядковым номером «Космос-2546». В официальных релизах, распространенных ведомством в СМИ, не уточнялись тип и назначение аппарата. Однако позднее Минобороны выложило на своем официальном канале в YouTube видео состоявшегося пуска, где на кадрах из Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова можно было увидеть так называемый индекс ГРАУ для выведенного аппарата – 14Ф142. Таким образом, отправленный в полет спутник относится к серии «Тундра» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Мир под «Куполом»

Спутники «Тундра» входят в так называемую Единую космическую систему (ЕКС, космический эшелон российской СПРН), название которой также засветилось случайно на одном из брифингов Министерства обороны РФ. В опубликованных на сайте ведомства слайдах к выступлению начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова для военных атташе, прошедшему по итогам 2019 года, была представлена цифровая модель спутника ЕКС, носящего название «Купол».

На данный момент с учетом состоявшегося 22 мая запуска орбитальная группировка спутников «Тундра» доведена до четырех аппаратов. Первый, второй и третий спутники были выведены соответственно в 2015.2017 и 2019 годах. Аппараты обращаются вокруг Земли на высокоэллиптических орбитах. В частности, для «Космоса-2546», согласно данным, распространяемым Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD), параметры орбиты составляют: по апогею (максимальной высота спутника над Землей) – 38.500 км, по перигею (минимальная высота) – 1600 км. То есть траектория обращения спутника вокруг планеты представляет собой сильно вытянутый эллипс, причем расположенный так, что существенную часть своего времени полета аппарат «висит» над территорией Северного полушария и наблюдает, в частности, за континентальной частью Соединенных Штатов Америки. Полный состав системы, по данным СМИ, должен включать девять аппаратов: к аппаратам на высокоэллиптических орбитах добавятся геостационарные спутники. В этом случае ЕКС «Купол» будет способна обнаруживать пуски баллистических ракет во всех регионах мира как с суши, так и из морских акваторий 24 часа в сутки. Система разработана на замену вышедших их строя аппаратов систем «Око» и «Око-1», последние из которых до недавнего времени все же продолжали выполнять свою задачу.

Что в «Тундре»?

О конкретном составе аппаратуры на борту спутников серии «Тундра» на сегодняшний день ничего не известно, эта информация традиционно засекречена. Однако косвенно выводы о том, что должны уметь эти космические аппараты, кроме непосредственного обнаружения фактов запуска баллистических ракет, можно сделать, исходя из опыта эксплуатации «Ока» и недавно опубликованного указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Одним из условий применения нашего ядерного потенциала в ответ на действия вероятного противника в документе указывается поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и (или) ее союзников.

То есть «Тундры» должны засечь пуск, определить тип запущенной ракеты, по активному участку ее траектории (когда она разгоняется на работающих двигателях) спрогнозировать район, в который приземлятся ее боевые блоки. Сделано это должно быть достоверно и оперативно, то есть только за счет собственных вычислительных средств аппаратов, после чего спутник выдаст сообщение на наземный командный пункт. Такое типовое сообщение будет содержать координаты района запуска, время старта, тип стартовавшей ракеты, а также прогноз района поражения.

Исходя из презентации, показанной на брифинге Герасимова, очевидно, что основными датчиками новой серии спутников предупреждения остаются инфракрасные телескопы. Именно такой тип приборов ставился и на прежних спутниках космического эшелона СПРН. Этот высокочувствительный ИК-датчик должен засекать и сопровождать факел стартующей баллистической ракеты на фоне земной поверхности или облаков, причем тип ракеты определяется именно по характеру факела. Обеспечение руководства страны информацией о запуске ракет по нашей территории от спутников ЕКС «Купол» увеличит время на принятие решения об ответно-встречном ударе.

В мирное время «Тундры» способны мониторить пуски ракет космического назначения, испытательные пуски баллистических ракет и оперативно-тактических ракет – как иностранных, так и российских. Вероятно, испытания орбитального самолета США X-37 также являются объектом внимания для ЕКС «Купол». Наверняка и недавний нашумевший запуск ракеты Falcon с пилотируемым кораблем Crew Dragon российские «Тундры» отследили во всех подробностях и в очередной раз уточнили портрет «факела» этой ракеты, который хранится в памяти их бортовой информационно-управляющей системы.

Потухшее «Око»

Разработка комплексной СПРН, включающей космическую группировку, началась в СССР в 1960-х годах. Систему предполагалось строить на следующих принципах: эшелонирование, комплексное использование получаемой информации, максимальная автоматизация сбора информации, централизованный сбор данных и управление без использования человеческого фактора на местах. В качестве средства обнаружения в СПРН предусматривалось два эшелона: первый космический, состоящий из группировки спутников, и второй наземный, представленный надгоризонтными и загоризонтными радиолокационными станциями (РЛС). Предусматривалось, что второй эшелон, в частности, должен подтверждать или опровергать данные первого эшелона о стрельбе ракетами по территории СССР.

Реальные работы над космическим эшелоном СПРН Советского Союза стартовали в начале 1970-х годов с выходом на летно-конструкторские испытания первых аппаратов будущего «Ока». На боевое дежурство систему приняли в 1982 году – как водится у военных, в декабре. В группировку входило несколько спутников на высокоэллиптических орбитах для наблюдения за континентальной частью США и один на геостационарной орбите. На начальном этапе использовались спутники как с инфракрасными телескопами, так и телевизионной аппаратурой. ТВ-аппаратура обеспечивала эффективное наблюдение на фоне ночной Земли, ИК-датчики позволяли мониторить старты круглосуточно.

Тем не менее и для аппаратов с ИК-телескопами, и для спутников с ТВ-аппаратурой был установлен режим работы, при котором факел стартующей ракеты должен был засекаться именно на фоне черного космоса, то есть наблюдение велось под большим углом к району пуска. Это было сделано, чтобы из-за несовершенства вычислительной системы спутников и ограничений ее памяти и мощности исключить ложные срабатывания от других источников света и тепла, которые во множестве имеются на земле, воде и в атмосфере планеты. Для примера: на летно-конструкторских испытаниях один из первых спутников СПРН «перепутал» старт баллистической ракеты с летевшим в том же районе бомбардировщиком Ту-16.

Система первого поколения «Око» была качественно дополнена в начале 1990-х годов запуском нескольких спутников того же типа на геостационарную орбиту, что позволило расширить зону мониторинга космического эшелона с преимущественно континентальной зоны США до всех ракетоопасных районов, включая моря и океаны, откуда могут произвести пуски подлодки противника. Новая геостационарная группировка получила название «Око-1». Развертывание «Ока-1» началось в 1991 году, систему приняли на вооружение в 1996-м.

По данным российских СМИ, к 2014 году геостационарная группировка спутников «Око-1» полностью вышла из строя, а из высокоэллиптических аппаратов «Ока» в строю осталось два. По некоторым оценкам, в результате этого Космические войска РФ могли наблюдать за континентальной территорией США лишь меньшую часть суток. Фактически космический эшелон предупреждения на тот момент перестал существовать.

Для чего нужна СПРН

Советский Союз, а затем его правопреемница Российская Федерация всегда придерживались концепции ответно-встречного ядерного удара. Такой удар предполагает, что ядерное оружие используется только в ответ на применение противником своего атомного арсенала. СССР и Россия никогда не рассматривали возможность нанесения превентивного ядерного удара, то есть мы не предполагали и не предполагаем, что когда-либо запустим свои межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок первыми. Тут ключевое слово «встречный», то есть ответный удар должен быть выполнен еще до того, как первые боевые части баллистических ракет противника приблизятся к нашей территории. Задача СПРН – установить в максимально оперативные сроки тот факт, что по территории России наносится атомный удар или глобальный удар высокоточным оружием.

В настоящее время у РФ практически в полном составе работает второй эшелон системы предупреждения – сеть наземных станций типа «Воронеж», которые должны обеспечить обнаружение летящих к нашей территории баллистических ракет на дальности до 6 тыс. км. Их радиолокационным полем охвачены границы России во всех направлениях. Также ведутся работы по созданию подобного сплошного радиолокационного кордона из загоризонтных станций типа «Контейнер», которые должны будут на дистанции примерно в 2 тыс. от российских границ обнаруживать аэродинамические цели – крылатые ракеты, гиперзвуковые аппараты, массированный взлет авиации. Принцип работы этих РЛС основан на переотражении сигнала от ионосферы. Продолжается работа по постановке на боевое дежурство серии станций «Резонанс», которые будут следить за аэродинамическими целями, в том числе гиперзвуковыми аппаратами, конкретно в Арктическом регионе.

Но наземный эшелон СПРН на то и второй, что оставляет крайне мало времени на оценку ситуации и принятие решения об ответно-встречном ударе. В реальной боевой обстановке наличие только второго эшелона может привести к тому, что мы будем пытаться наносить свой удар, когда боевые части ракет противника начнут поражать объекты на нашей территории. То есть главное назначение космического эшелона – в несколько раз увеличить время на анализ ситуации и принятие решений.

Защитит ли СПРН Россию? В прямом смысле, конечно же, нет – это лишь система информирования. Однако само знание иностранных «партнеров» о наличии у нас такой системы, в том числе рабочего космического эшелона, является важным элементом ядерного сдерживания. Если они будут уверены, что Россия вовремя засечет их ракеты и российские ядерные силы успеют нанести полноценный ответно-встречный удар, задействовав весь свой арсенал, то любая решимость в отношении агрессивных планов против России должна потерять свою остроту.

Стоит отметить, что ответно-встречный удар будет страшнее: нет смысла поражать опустевшие шахты уже улетевших баллистических ракет противника, его штабы и воинские базы, поэтому целями станут другие объекты. Как отмечается в упомянутом выше указе Путина: «Ядерное сдерживание обеспечивается наличием в составе Вооруженных сил Российской Федерации боеготовых сил и средств, способных путем применения ядерного оружия гарантированно нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику в любых условиях остановки».

Можно подытожить, что недооценивать значение майского запуска с Плесецка невозможно – еще один подобный аппарат в космическом эшелоне существенно увеличивает российские возможности по непрерывному отслеживанию областей и территорий земного шара, откуда может быть выполнен ядерный удар по нашей стране.

Что там у них

Соединенные Штаты крепко держат руку на пульсе в отношении вероятного ракетного удара по своей территории. Их система СПРН тоже включает два эшелона – наземный (сеть радиолокационных станций) и космический (сеть спутников с инфракрасной аппаратурой). В космический эшелон американской системы предупреждения аналогично входят группировки аппаратов на геостационарной и высокоэллиптической орбитах. Также США планировали задействовать малые спутники на низких орбитах, однако программа была свернута. По всей видимости, эту низколетящую группировку для обеспечения задач предупреждения о ракетном ударе посчитали излишней. СПРН США получила название SBIRS (англ. Space-Based Infrared System – Инфракрасная система космического базирования).

Согласно заявленным американской стороной характеристикам, спутники СПРН США должны фиксировать любые космические запуски, определять тип и траекторию полета стартовавшей ракеты, определять среди ложных целей, сброшенных ракетой, реальные боеголовки. Параллельно продолжает работу старая система космических аппаратов СПРН США – DSP (англ. Defense Support Program – Программа оборонной поддержки). Ее спутники начали запускать на орбиту еще в 1970-е годы.

Максим Николаевич Лобов – военный аналитик.