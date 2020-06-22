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Российская газета

Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы

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Самоходный миномет "Барс-8ММК"
Самоходный миномет "Барс-8ММК" (Украина).
Источник изображения: rg.ru

Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали. Несмотря на это, "Барсы" успешно прошли приемо-сдаточные испытания в самом "Укроборонпроме".



Позаимствованная у испанцев идея вооружить легкий броневик "Барс" 120-миллиметровым минометом была хороша. В транспортном положении орудие размещается за броней в задней части автомобиля. В средней части "Барса" находится укладка с боекомплектом на 60 выстрелов. Перед стрельбой электроприводы выдвигают ствол с плитой из кузова и устанавливают их в боевое положение. Наведение осуществляется автоматически по заданным координатам. Время подготовки миномета к стрельбе 35 секунд, скорострельность с опытным расчетом 12 выстрелов в минуту.

Установка хороша еще и тем, что может использовать различные минометы калибром от 81 до 120 миллиметров. Последний оптимален с точки зрения баланса огневой мощи и массогабаритных характеристик орудия.

Так что идея была прекрасная. Подкачало исполнение. Без таблиц невозможно вести прицельный огонь, а некондиционные стволы ставят под угрозу не только выполнение боевой задачи, но и безопасность расчета. Минобороны спешно испытывает для "Барса" другой миномет от компании "Украинская бронетехника". Выполнено 3000 выстрелов при норме 5000. Однако ему тоже понадобятся баллистические таблицы.

- Новый миномет в любом случае будет иметь иную баллистику, чем советские 120-мм минометы. Пренебрежение этим отличием может свести на нет все преимущества автоматизации. Надо ведь не только бежать и стрелять но и попадать, - заявил Defence Express эксперт-оружейник.



Антон Валагин

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Страны
Украина
Продукция
Барс
Компании
Укроборонпром
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