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Российская газета

Индия хочет срочно купить 33 российских истребителя

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Источник изображения: Александр Вильф/ РИА Новости

ВВС Индии хотят усилить свой авиапарк 33 российскими истребителями.

На фоне продолжающихся разногласий с Китаем в Восточном Ладакхе военные направили правительству предложение о закупке 33 новых российских истребителей. В их числе 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.

Об этом сообщает индийское информагентство ANI со ссылкой источники в правительстве страны.

"ВВС работали над этим планом в течение некоторого времени, но теперь они ускорили процесс, и предложение стоимостью 6000 крор (1 крор - 10 миллионов рупий) будет передано в Министерство обороны для окончательного утверждения на следующей неделе", - сообщил собеседник агентства.

В издании напоминают, что в общей сложности Индия приобрела у России более двухсот пятидесяти истребителей Су-30. Новые Су-30МКИ нужны для того, чтобы заменить самолеты, потерянные в результате различных аварий.

Также у ВВС имеется три эскадрильи МиГ-29. Они регулярно проходят модернизацию и играют важную роль в системе ПВО страны.


Олег Корякин

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
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