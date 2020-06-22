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Известия.ru

В Минобороны заинтересовались разработкой морской версии ПВО «Тор»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Министерство обороны России заинтересовано в разработке морской версии отечественных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор». Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко во ходе посещения Ижевского электромеханического завод «Купол».

«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», — приводит «Интерфакс» слова Криворучко.

Он отметил, что министерство заключило с «Куполом» контракт на поставку ЗРК «Тор-М2», который позволят загрузить предприятие заказами до 2027 года.

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов 15 июня рассказал, что в России действительно идет разработка модификация водоплавающей версии комплекса ПВО «Тор-М2» на специализированном колесном шасси.

В конце прошлого года Леонов рассказал о том, что в России разрабатываются комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах, в котором задействованы -лазер, СВЧ- или электромагнитное излучения.

ЗРК семейства «Тор» — тактический комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Tор-М2
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ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Тор ЗРК
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