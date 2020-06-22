Info (Чехия): путинский «ястреб» раскрыл представления Кремля о Западе

Основываясь на интервью с секретарем Совета безопасности РФ, бывшим главой ФСБ Николаем Патрушевым, автор представляет читателю то, как российские власти понимают основную линию политики Запада в отношении России. С его точки зрения, интервью ярко иллюстрирует образ мыслей нынешнего российского руководства.

В свете недавно "раскрытых эпизодов российского влияния", которые у некоторых вызывают сомнения в их реальности, не помешает узнать подробнее, откуда, собственно говоря, берется подобная политика с российской стороны. Прекрасный материал для исследования опубликовала газета "Аргументы и факты". Интервью с секретарем Совета безопасности Российской Федерации, бывшим главой ФСБ Николаем Патрушевым дает прекрасное представление об образе мыслей представителей силовых структур близких к Кремлю.

Из интервью также легко понять логику, следуя которой в России запрещают некоммерческие организации, ограничивают оппозицию и превращают критиков нынешней власти в изгоев. Чтобы не закралось сомнений в том, что Патрушев действительно выражает позицию Кремля, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, подтвердил, что разделяет его взгляды, то есть Патрушев озвучил понимание основной линии политики Запада в отношении России.

Таким образом, это не единичное мнение. Сам Патрушев - типичный представитель нынешней правящей в России группы и, кстати, является одним из видных "ястребов". Он занимал несколько постов в КГБ, а затем и в ФСБ, пока не занял должность заместителя руководителя администрации президента. Также вполне типично, что один из его сыновей стал министром сельского хозяйства и членом правления Газпрома, другой работал советником Игоря Сечина в Роснефти, а затем перешел в руководство Газпромнефти.

В упомянутом интервью Патрушев выразил позицию, основанную, прежде всего, на представлениях брежневских времен, согласно которым Запад пытается окружить Россию и уничтожить ее. Главной мишенью Запада Патрушев назвал голосование об изменениях в Конституцию, которое состоится первого июля. По его словам, накануне голосования Запад задействовал некоммерческие организации в ходе своей информационной войны против России. Цель ни много ни мало - размыть "российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, формирующие фундамент государственности". Интересно, что Патрушев противопоставляет эти ценности демократическим ценностям и идеалам свободы.

С точки зрения Патрушева, почти вся критика ситуации в России - результат западных махинаций. Таким образом, СМИ, которые критически настроены к Кремлю, "подконтрольны" Западу, как и сеть завербованных Западом некоммерческих организаций, которые пытаются дискредитировать руководителей Российской Федерации, используя вымышленные обвинения. И даже сомнения, которые высказываются насчет данных о погибших от коронавируса в России (официально их крайне мало по сравнению с количеством зараженных), по мнению Патрушева, - результат "информационной войны".

Этот российский руководитель утверждает, что план по развалу страны уже давно разработан и в результате должен привести к так называемой цветной революции. Протесты нельзя считать спонтанными - их заранее тщательно организовывают. В качестве примера страны, которая успешно защитилась от подобной тактики Запада, Патрушев приводит Узбекистан, где в 2005 году во время протестов в Андижане погибли не менее 169 человек, и Белоруссию и события там в 2006 году. Внешним врагом является никто иной как Соединенные Штаты Америки и неправительственные структуры Джорджа Сороса.

Конечно, интервью вышло в период, когда растет напряженность накануне так называемого всенародного голосования об изменениях в российской Конституции. Мы уже писали о них несколько раз. Кроме того, снижается популярность президента Путина, который, согласно недавнему опросу общественного мнения Левада Центра (вопрос был о наиболее видных фигурах), в одной из возрастных категорий (40 - 54 года) даже уступил оппозиционному лидеру Алексею Навальному. Выходит, что запугивание цветными революциями и Западом постепенно перестает приносить плоды.

Маловероятно, чтобы изменения не были приняты, однако слишком большой разрыв между объявленными результатами и ситуацией на избирательных участках может привести к протестам еще более масштабным, чем в 2011/2012 году. Поэтому были предприняты меры, очень ограничивающие наблюдение за голосованием и протесты против возможной фальсификации. Удобным оправданием послужила пандемия коронавируса, которая, однако, не мешает провести парад да и само голосование.

Целью данной статьи было не раскритиковать Патрушева, а дать представление о мышлении и взглядах нынешнего российского руководства. Владеющим русским языком я рекомендую прочитать интервью. Даже хотя бы потому, что поисками внешнего врага вместо решения собственных проблем занимаются отнюдь не только российские силовики.

Карел Свобода (Karel Svoboda)