Генеральным директором ПАО "Ил" назначен Сергей Ярковой

ЦАМТО, 19 июня. Генеральным директором ПАО "АК им. С.В.Ильюшина" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) с 20 июня 2020 года станет Сергей Ярковой.

Он будет совмещать руководство ПАО "Ил" с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК".

Это решение находится в рамках корпоративной трансформации ОАК и реализации программы финансового оздоровления корпорации. Речь идет о формировании дивизионов по направлениям деятельности, последовательной централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли. Сильные конструкторские школы, такие как КБ Ильюшина, продолжат развиваться. Предприятия дивизионов сохранят компетенции по разработке и производству авиационной техники, при этом продолжится создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, а также углубление кооперации производственных площадок корпорации для более эффективной реализации самолетостроительных программ.

На предстоящем в июле внеочередном собрании акционеров ПАО "Ил" планируется рассмотрение вопроса передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Ил" в ПАО "ОАК".

Сергей Ярковой работает в ОАК с 2015 года, сначала в качестве директора по экономике и финансам, а затем на посту первого заместителя генерального директора корпорации. В его ведении находится операционное управление блоком самолетостроительных программ, работа по повышению эффективности производственной кооперации, обеспечение выполнения гособоронзаказа, развитие взаимоотношений с ключевыми поставщиками и заказчиками группы ОАК. До прихода в ОАК Сергей Ярковой, в частности, занимался корпоративными финансами и управлением активами в ОПК "Оборонпром", а также работал на различных должностях в ПАО "Вертолеты России", занимал пост заместителя генерального директора компании по финансам и развитию.

Перед ПАО "Ил" стоят задачи наращивания серийного производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, развития программы Ил-112В, модернизации производственных мощностей, увеличения серийного производства готовой продукции и комплектующих по ряду гражданских проектов ОАК в рамках межзаводской кооперации.

Прежний руководитель ПАО "Ил" Юрий Грудинин покидает компанию. В период его руководства проводилось техперевооружение предприятий транспортного дивизиона ОАК, в частности, осуществлялась подготовка к производству новых самолетов Ил-112В, Ил-114-300, Ил-96-400М, введена в опытную эксплуатацию новая линия автоматизированной сборки для тяжелых транспортных самолетов типа Ил-76, развивалось серийное производство и продвижение на международный рынок самолета-амфибии Бе-200ЧС.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".