Начат серийный выпуск арктического варианта Ми-8АМТ в гражданском исполнении

Источник изображения: «Вертолеты России»

В России начато серийное производство арктической версии вертолета Ми-8АМТ в гражданском исполнении. Как сообщает пресс-служба "Ростеха", первая серийная машина закончила испытания и готова к передаче заказчику.

Как сообщается, первый вертолет Ми-8АМТ собран на Улан-Удэнском авиазаводе и уже завершил программу летных испытаний, пройдя процедуру приемки. Особенностью машины является специальная система подогрева агрегатов трансмиссии, позволяющая запускать двигатели даже при длительном нахождении на открытом воздухе в условиях отрицательных температур. Кроме того, на вертолете установлена улучшенная тепозащита, дополнительные топливные баки. Также заявляется о возможности установки системы приводнения. Дальность полета данной версии МИ-8АМТ составляет 1400 км, время нахождения в воздухе - до 7 часов.

По мнению генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского, новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, работающих в арктических условиях.

На нем установлен пилотажный комплекс вертолета ПКВ-8, спутниковая навигационная система для командира и второго пилота, метеорадиолокатор 8А-813К, новейшая навигационно-посадочная аппаратура и допплеровский измеритель скорости и угла сноса CMA-2012C(R). Вертолет также оборудован дополнительными внутренними топливными баками для повышения дальности полетов

- говорилось в пресс-релизе Улан-Удэнского авиазавода, вышедшем в 2017 году при передаче вертолета на испытания.