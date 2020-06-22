Войти
Военное обозрение

Начат серийный выпуск арктического варианта Ми-8АМТ в гражданском исполнении

469
0
+2

Источник изображения: «Вертолеты России»

В России начато серийное производство арктической версии вертолета Ми-8АМТ в гражданском исполнении. Как сообщает пресс-служба "Ростеха", первая серийная машина закончила испытания и готова к передаче заказчику.

Как сообщается, первый вертолет Ми-8АМТ собран на Улан-Удэнском авиазаводе и уже завершил программу летных испытаний, пройдя процедуру приемки. Особенностью машины является специальная система подогрева агрегатов трансмиссии, позволяющая запускать двигатели даже при длительном нахождении на открытом воздухе в условиях отрицательных температур. Кроме того, на вертолете установлена улучшенная тепозащита, дополнительные топливные баки. Также заявляется о возможности установки системы приводнения. Дальность полета данной версии МИ-8АМТ составляет 1400 км, время нахождения в воздухе - до 7 часов.

По мнению генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского, новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, работающих в арктических условиях.

На нем установлен пилотажный комплекс вертолета ПКВ-8, спутниковая навигационная система для командира и второго пилота, метеорадиолокатор 8А-813К, новейшая навигационно-посадочная аппаратура и допплеровский измеритель скорости и угла сноса CMA-2012C(R). Вертолет также оборудован дополнительными внутренними топливными баками для повышения дальности полетов

- говорилось в пресс-релизе Улан-Удэнского авиазавода, вышедшем в 2017 году при передаче вертолета на испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
Проекты
Арктика
Похожие новости
02.03.2020
Ми-171А2 установил рекорд скорости на "Байкальской миле"
24.03.2016
Утепленный «Терминатор»: на что способен «полярный» Ми-8АМТШ
23.11.2015
Производитель: программа летных испытаний арктического "Терминатора" выполнена
23.11.2015
Завершены контрольно-летные испытания вертолета Ми-8МТШ-ВА для Арктики
26.08.2015
"Вертолеты России": разработка "арктического" вертолета Ми-8 завершена
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?