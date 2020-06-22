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Интерфакс-АВН

В РФ создают тяжелые беспилотники-разведчики и ударные БЛА

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Беспилотник «Альтиус-У»
Беспилотник «Альтиус-У».
Источник изображения: naukatehnika.com

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ уделяет большое внимание созданию линейки отечественных беспилотников, в том числе тяжелых ударных и разведывательных, сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

"На сегодняшний день с учетом наличия нестабильных очагов в мире и достижений ряда ведущих авиационных держав в области создания беспилотной авиации, Минобороны уделяет особое внимание вопросам развития отечественных беспилотных летательных аппаратов, а также созданию тяжелых БЛА большой продолжительности полета, способных нести все необходимые виды нагрузки: от разведывательных и ретрансляционных до постановщиков помех и ударных БЛА",- сказал Криворучко во время посещения подразделения Уральского завода гражданской авиации. Его слова привели в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, что замминистра ознакомился производственным возможностями предприятия и осмотрел образцы разведывательно-ударных комплексов большой продолжительности полета "Альтиус-РУ" и "Форпост-Р".

Как сообщалось, в 2019 году РФ подняла в воздух тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Охотник" ( создается компанией "Сухой"). Он впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России. По данным Минобороны, первый полёт нового военного БЛА длился более 20 минут - "Охотник" под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, заявили тогда в военном ведомстве.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявлял "Интерфаксу", что с 2025 года должны начаться серийные поставки данных беспилотников российским военным.

На вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, оснащённые фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. Например, "Элерон-3" весит около 3,5 кг, "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки. Самый тяжёлый из ныне принятых на вооружение в России беспилотников - "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") - его максимальная взлётная масса составляет до 500 кг, несёт до 100 кг полезной нагрузки.

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