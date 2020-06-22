Инцидент на морем: истребители РФ перехватили американские B-52H

Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Охотским морем

Три российских истребителя перехватили бомбардировщики В-52Н ВВС США над Охотским морем, сообщили в Минобороны. В ходе этой операции нарушения госграниц допущено не было. Подобные инциденты происходят довольно часто именно с американскими воздушными суднами. При этом российские самолеты также периодически подвергаются перехвату со стороны авиации других государств.

Российские истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа (ВВО) поднялись в воздух, чтобы перехватить бомбардировщики В-52Н ВВС США над Охотским морем, сообщили в Национальном Центре управления обороной РФ (НЦУО, входит состав Минобороны России). Инцидент произошел 19 июня.

«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля", - подчеркнули в Национальном центре.

Военные уточнили, что нарушения государственной границы России допущено не было.

В Минобороны в очередной раз подчеркнули, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, пилоты не нарушают границы других государств.

Двумя днями ранее оборонное ведомство сообщало, что российские радиолокационные станции проследили за полетом американских бомбардировщиков В-52Н над северо-восточной частью Тихого океана. Военные уточнили, что бомбардировщики не приближались к российским границам: полет выполнялся на расстоянии более 300 км от рубежей РФ.

До этого российские истребители Су-27 поднимались в небо на перехват группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря 15 июня.

«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», - указали в сообщении Минобороны РФ.

Авиационная группа на значительном удалении от государственной границы России непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля, подчеркнули военные. Нарушения границы допущено не было.

В оборонном ведомстве также заверили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Периодически перехвату подвергаются и сами российские самолеты. 2 июня размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО истребители Typhoon ВВС Великобритании поднялись в воздух из-за российского разведчика Ил-20, сообщала пресс-служба британских ВВС. По утверждению Лондона, самолет РФ выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.

Перехват осуществляли истребители из 6-й эскадрильи 135 экспедиционного воздушного крыла.

Пилот одного из Typhoon, которого цитируют ВВС Великобритании, подчеркнул важность сохранения спокойствия во время подобных перехватов.

В конце мая американские ВМС показали видео, на которых зафиксирован перехват самолета-разведчика США Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Их разместили на YouTube-канале Шестого флота. Оба ролика подписали как «небезопасный непрофессиональный перехват P8 ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем».

В описании к ним Шестой флот пояснил, что истребители РФ одновременно находились по обе стороны от Poseidon P-8A возле его крыльев. Таким образом, его способность безопасно маневрировать была ограничена, уточнили американские военные. По заявлению ВМС, перехват в общей сложности продолжался 64 минуты.

Этот инцидент в интервью «Вечерней Москве» прокомментировал летчик-испытатель Анатолий Андронов. По его словам, опубликованные ВМС США кадры показывают, что расстояние между американским Poseidon P-8A и Су-35 было как раз безопасным.

«При таком сближении самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет», - заверил он.

Перехваты американских самолетов российскими - довольно частое явление в Сирии.

19 апреля Cу-35 перехватил самолет-разведчик США, который направлялся в сторону военных объектов в САР, сообщили в Минобороны. Встреча воздушных судов произошла в небе над Средиземным морем. Российский истребитель поднимался с авиабазы Хмеймим, чтобы идентифицировать неизвестный объект в воздушном пространстве.

После сближения с американским самолетом пилот Су-35 смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Разведчика из США взяли на сопровождение, но он почти сразу перенаправил полет в другую сторону от военных объектов России, отметили в военном ведомстве РФ.

Лидия Мисник