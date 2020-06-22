The National Interest (США): Россия сделает свои ВВС еще более сильными

Россия улучшает свои истребители МиГ. Делается это с помощью импортозамещения. Дело в том, что прошлая версия нашлемной системы целеуказания производилась на Украине. Сейчас же российские ВКС получат шлем отечественного производства. Правда, автор считает, что эта система ничем не будет отличатся от украинской.

Но не за счет малозаметности, а благодаря новому шлему.

Российские воздушно-космические силы скоро получат современную, и что еще важнее, сделанную в России нашлемную систему целеуказания и индикации для своих самолетов МиГ. Поставки начнутся в будущем году. Это важный шаг вперед, поскольку предыдущие версии шлемов производились в соседней Украине, и это парадоксальная ситуация с учетом нынешнего состояния отношений между двумя странами.

Отношения между Россией и Украиной остаются напряженными, но нельзя отрицать, что общая история двух стран серьезно осложняет ситуацию с военной техникой. Военно-промышленные комплексы двух стран интегрированы, что является наследием Советского Союза, поскольку Москва специально размещала ключевые предприятия в разных советских республиках с целью укрепления национального единства.

В результате некоторые современные виды техники, имеющие большое значение для России, производятся на Украине. Но после 2014 года, когда военно-техническое сотрудничество между двумя странами было прекращено, Москва старается наладить производство импортной продукции в России.

Опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика" в 2016 году начало разработку российской версии нашлемной системы целеуказания для самолетов тактической авиации ВКС.

"Что касается самолетов непосредственно фирмы "Микояна" (самолетов МиГ), то, что мы демонстрировали с точки зрения замены, импортозамещения украинских систем на наши на самолетах марки "Сухого", которые были уже проделаны, точно такая же работа сейчас ведется для того, чтобы заменить изделия на самолетах фирмы "Микоян"", - рассказал во вторник российским государственным СМИ первый заместитель генерального директора ОКБ "Электроавтоматика" Анатолий Шукалов.

"В принципе, в следующем году [мы начнем поставки в войска], этому ничего не мешает, - добавил Шукалов. - Сама система автономна, она прошла испытания. Остается доработать лишь программно-математическое обеспечение, оно должно взаимодействовать с комплексом самолета".

Нашлемные системы целеуказания российского производства придут на смену импортной украинской версии "Сура". В настоящее время эта система используется на самолетах Су-27М3, Су-30СМ и Су-35С.

О стоимости разработки не сообщается, но новый шлем наверняка будет намного дешевле, чем тот, что используется на едином ударном истребителе F-35, цена которого превышает 400 000 долларов (!)

Современный нашлемный дисплей для F-35 создавался совместными усилиями компаний "Коллинз Эйрспейс" (Collins Aerospace) из Сидар-Рапидс, штат Айова, и "Элбит Системс оф Америка" (Elbit Systems of America) из Форт-Уорта, штат Техас. Он стал основной системой отображения для летчика, заменив традиционный авиационный индикатор на лобовом стекле. Компания "Локхид Мартин" дала подробное описание этого шлема: "Нашлемная система индикации F-35 обеспечивает летчику беспрецедентное владение обстановкой. Вся информация, необходимая пилоту для выполнения задания - скорость, курс, высота, данные о цели и предупреждения - отображается на щитке шлема, а не на традиционном индикаторе на лобовом стекле".

В брошюре украинской оборонной промышленности шлему "Сура" дается такая же высокая оценка: "Нашлемная система целеуказания "Сура" предназначена для оперативного наведения управляемого вооружения и обзорных систем поворотом головы пилота без смены курса самолета. Модернизированная версия нашлемного дисплея "Сура-1" предназначена для прицеливания и отображения летной информации в поле зрения пилота. Новые и серийные нашлемные системы одинаковы по форме, весу и размерам, крепежно-механическим и электрическим параметрам".

Российское опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика" не представило никаких подробностей о характеристиках своей нашлемной системы целеуказания и индикации, но скорее всего, они будут примерно такими же, как у нашлемного дисплея "Сура".

Питер Сучиу (Peter Suciu)