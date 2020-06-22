На авианосец «Джордж Буш» 8 дней устанавливали 27-тонный якорь

Источник изображения: Официальный Twitter военно-морского командования США

Установка 27-тонного якоря на авианосец USS George H.W.Bush завершила очередной этап планового докового ремонта этого американского боевого корабля на военно-морской базе в Норфолке. Это приблизило его еще на шаг к завершению ремонтных работ и возвращению в строй.

Такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте военно-морского командования США.

Якорь был установлен палубным отделом авианосца на правом борту, за что отдел получил в среду благодарность от Роберта Агилара, командующего кораблем USS George H.W.Bush. Как отметил капитан, палубный отдел вернул на борт авианосца более 113 тонн якорной цепи и 27-тонный якорь.

Якоря были сняты с корабля в феврале. Работа по установке первого якоря началась 8 июня и продолжалась восемь дней. В текущем месяце планируется установить на авианосец и второй якорь.

Плановый ремонт «Джорджа Буша» предполагает проведение работ по техническому обслуживанию и модернизации боевого корабля. ВМС США ожидают, что корабль вернется в строй в 2021 году.

USS George H.W.Bush относится к классу «Нимиц» и является десятым, последним авианосцем этой серии. Он имеет большое количество усовершенствований, что отличает его от других боевых кораблей своего класса.