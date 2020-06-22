Войти
Военное обозрение

На авианосец «Джордж Буш» 8 дней устанавливали 27-тонный якорь

351
0
0

Источник изображения: Официальный Twitter военно-морского командования США

Установка 27-тонного якоря на авианосец USS George H.W.Bush завершила очередной этап планового докового ремонта этого американского боевого корабля на военно-морской базе в Норфолке. Это приблизило его еще на шаг к завершению ремонтных работ и возвращению в строй.

Такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте военно-морского командования США.

Якорь был установлен палубным отделом авианосца на правом борту, за что отдел получил в среду благодарность от Роберта Агилара, командующего кораблем USS George H.W.Bush. Как отметил капитан, палубный отдел вернул на борт авианосца более 113 тонн якорной цепи и 27-тонный якорь.

Якоря были сняты с корабля в феврале. Работа по установке первого якоря началась 8 июня и продолжалась восемь дней. В текущем месяце планируется установить на авианосец и второй якорь.

Плановый ремонт «Джорджа Буша» предполагает проведение работ по техническому обслуживанию и модернизации боевого корабля. ВМС США ожидают, что корабль вернется в строй в 2021 году.

USS George H.W.Bush относится к классу «Нимиц» и является десятым, последним авианосцем этой серии. Он имеет большое количество усовершенствований, что отличает его от других боевых кораблей своего класса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-77
Персоны
Буш Джордж
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
09.08.2017
Иранский дрон прошел рядом с садящимся на авианосец истребителем США
22.05.2013
Американский беспилотник впервые выполнил касания палубы авианосца
01.08.2011
Чэнь Ху: нельзя спешить с авианосцем
01.06.2009
Американский инспектор подделал экспертизу восьми подлодок и авианосца
15.04.2009
Адмирал и семь президентов
29.12.2008
Новинки в мире ВВТ в 2008 году. Наиболее интересные события в области разработки, производства и поставки вооружений, военной и специальной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?