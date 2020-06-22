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Компания Boeing поставила ВМС США первые истребители F/A-18 "Супер Хорнет" Блок.3

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Первый образец истребителя F/A-18 Block III Super Hornet
Первый образец истребителя F/A-18 Block III Super Hornet.
Источник изображения: twitter.com/BoeingDefense

ЦАМТО, 19 июня. Компания Boeing объявила о поставке командованию ВМС США для проведения летных испытаний первых двух многоцелевых истребителей F/A-18 "Супер Хорнет" Блок.3. Один самолет передан в одноместной версии "E", второй – в двухместной "F".

ВМС США проведут испытания на пригодность самолетов к применению на борту авианосцев, протестируют все компоненты боевой системы новой версии, а также ознакомят пилотов с новым оборудованием. Поставка испытательных F/A-18 обеспечит экипажам достаточно времени, чтобы освоить новые системы до поставки серийных самолетов. Испытания будут проходить на военно-морских базах "Патаксент-Ривер" (шт.Мэриленд) и "Чайна Лэйк" (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, контракт на проведение модернизации начальной партии из 4 истребителей был подписан с Boeing командованием авиационных систем ВМС США в марте 2018 года. Стоимость соглашения составляет 73,2 млн. долл. В марте 2019 года ВМС США заключили с Boeing трехлетний контракт на полносерийное производство и поставку 78 новых истребителей F/A-18 "Супер Хорнет" Блок.3 (61 ед. F/A-18E и 17 ед. F/A-18F). Стоимость контракта может составить до 4,04 млрд. долл.

Конфигурация Блок.3 отличается рядом улучшений, включая расширенные возможности применения в сетевом пространстве, большую дальность полета за счет применения конформных топливных баков, сниженную радиолокационную сигнатуру, усовершенствованную кабину с новым сенсорным дисплеем размером 10х19 дюймов и улучшенную систему связи. Предполагается, что версия Блок.3 будет оснащена усовершенствованной РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием AN/APG-79 компании Raytheon, авионикой следующего поколения, инфракрасной системой поиска и сопровождения Блок.2 (IRST), интегрированной бортовой системой РЭБ IDECM (Integrated Defensive Electronic Counter Measures), улучшенными двигателями F-414-400 компании General Electric. Продолжительность эксплуатации истребителя также будет увеличена с 6000 до 10000 летных часов.

Помимо поставки новых F/A-18 "Супер Хорнет" Блок.3, Boeing выполнит модификацию состоящих на вооружении самолетов версии Блок.2 для продления срока их службы и интеграции новых возможностей. Ожидается, что применение первой эскадрильи "Супер Хорнет" версии Блок.3 начнется в середине 2023 года. Планируется сформировать две эскадрильи, укомплектованные самолетами Блок.3 нового производства и прошедшими модернизацию Блок.2, которые войдут в состав всех авианосных авиакрыльев (CVW – Carrier Air Wing) к 2027 году.

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Страны
США
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F-18
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Boeing
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Проекты
Авианосец
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