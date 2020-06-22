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ТАСС

"Спектр-РГ" закончил первый рентгеновский обзор неба

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Орбитальный телескоп "Спектр-РГ"
Орбитальный телескоп "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR German Aerospace Center/CC-BY 3.0/Wikimedia Commons

Он нашел во Вселенной более миллиона источников рентгеновского излучения

ТАСС, 19 июня. Немецкий телескоп eROSITA, установленный на борту российского орбитального телескопа "Спектр-РГ", завершил подготовку первой полной рентгеновской карты ночного неба, на которой можно увидеть более миллиона галактик и других источников рентгеновского излучения. Об этом пишет пресс-служба немецкого Института внеземной физики.

"Этот обзор радикальным образом меняет то, как мы смотрим на Вселенную в области излучения высоких энергий. Красота полученной нами карты действительно поражает воображение - столь детальных и качественных изображений мироздания в рентгеновском диапазоне мы еще никогда не получали", - прокомментировал научный руководитель миссии eROSITA Петер Предель.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который занял место "Спектра-Р" (его миссия была официально завершена в конце мая прошлого года) в статусе единственного российского научно-космического проекта. Аппарат включает в себя два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия), которые работают по принципу рентгеновской оптики косого падения.

"Спектр-РГ" запустили на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур 13 июля, а в конце октября успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2, где притяжение Земли и Солнца уравновешиваются. Она должна проработать в космосе не менее 6,5 лет.

Вселенная в рентгене

Первой большой целью для "Спектра-РГ" стало составление полной рентгеновской карты ночного неба. Она поможет астрономам оценить количество скоплений галактик в обозримой Вселенной, что критически важно для того, чтобы понимать, с какой скоростью расширяется мироздание и поменялся ли этот параметр со времен Большого взрыва, о чем сейчас ожесточенно спорят космологи.

Эту задачу, как рассказал Предель, успешно решили в прошлый четверг, когда один из телескопов "Спектра-РГ", eROSITA, завершил сбор данных. Он просканировалв каждый участок ночного неба на протяжении примерно 150-200 секунд, чего хватило для того, чтобы найти более миллиона источников рентгеновского излучения, о подавляющем большинстве которых астрономы раньше не знали. Российский телескоп обсерватории, ART-XC, закончил аналогичную часть работы 10 июня.

Как отмечают ученые, благодаря этой карте ученые могут заглянуть в четыре раза дальше, чем 30 лет назад, когда похожую карту создавал телескоп ROSAT. Благодаря этому "Спектр-РГ" нашел в десять раз больше космических объектов, а также открыл множество новых источников рентгеновского излучения неизвестного происхождения, природу которых ученым еще предстоит узнать.

"Сейчас обсерватория "Спектр-РГ" начинает второй обзор неба, который будет завершен к концу года. В общей сложности, в последующие 3,5 года мы подготовим еще семь карт, похожих на ту красивую картинку, которую мы получили сейчас. Их объединение позволит нам достигнуть рекордной чувствительности, которая будет в пять раз выше, чем у первой нашей карты, что позволит космологам и астрофизикам использовать эти карты на протяжении многих десятилетий", - подытожил руководитель российской части "Спектра-РГ" Рашид Сюняев.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Байконур
ОБСЕ
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