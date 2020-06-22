Войти
Деловая газета "Взгляд"

Индия может закупить у России более 20 истребителей МиГ-29

425
0
0
МиГ-29 ВВС Индии
МиГ-29 ВВС Индии.
Источник изображения: Indian Aerospace Defence News

Военно-воздушные силы Индии намерены закупить у России 21 сверхзвуковой истребитель МиГ-29, пишет газета The Economic Times со ссылкой на военные источники.

"Индийские ВВС намерены закупить 21 российский легкий истребитель МиГ-29, в том числе два учебно-тренировочных, для замены истребителей МиГ-21, которые будут полностью сняты с вооружения в течение ближайших пяти лет. Приобретение МиГ-29 необходимо для усиления боевых возможностей военной авиации страны", – заявил изданию источник, передает ТАСС.

Правительство Индии готово рассмотреть это предложение ВВС. Поставки МиГ-29 могут начаться спустя два года после подписания соглашения с Россией, уточнили источники.

Кроме того, индийские ВВС также планируют разместить заказ на производство многоцелевых истребителей Су-30МКИ на предприятиях компании Hindustan Aeronautics Ltd, завод которой в городе Насик производит самолеты этого типа по российской лицензии. Новый заказ позволит компании продолжить выпуск линейки Су-30МКИ после завершения в 2021 году заказа на постройку 272 истребителей этого типа для ВВС Индии.

В феврале сообщалось, что Россия готова вместе с Индией создать истребитель пятого поколения, позитивным сигналом к активизации этой работы может стать контракт с Минобороны России на закупку Су-57. При этом отмечалось, что российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит многих конкурентов "по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам".


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-21
МиГ-29
МиГ-35
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
29.05.2015
Медленная смерть праматери всех тендеров
30.03.2011
Какой же истребитель предпочтут индийцы?
15.02.2010
Индийский рынок российской оборонки
05.02.2010
"Пятерка" авансом
20.11.2009
Женщина и истребитель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?