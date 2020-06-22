Франция обвинила Турцию в провокационных действиях у берегов Ливии

НАТО должно расследовать утверждения Парижа о том, что турецкий военный корабль «нацеливался» на боевое судно ВМС Франции во время конфронтации у берегов Ливии. «Инцидент в Средиземном море был рассмотрен на встрече министров обороны НАТО», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Комментируя морское столкновение между двумя союзниками по НАТО, которое произошло ранее, административный глава военного блока отметил, что «мы позаботились о том, чтобы военные структуры альянса расследовали этот инцидент и прояснили произошедшее».

По версии французской стороны, турецкие корабли навели свои ударные системы на фрегат Courbet ВМС Пятой республики, который находился в это время на дежурстве в рамках натовской миссии «Морской страж» у ливийского побережья. Турция пыталась доставить очередную парию военной техники Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, которое противостоит Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалаХалифы Хафтара, что запрещено Советом Безопасности ООН, установившим оружейное эмбарго в отношение североафриканской страны.

Анкара выступила с опровержением заявлений из Парижа о «преследовании» турецким кораблём французского фрегата.

В то же время высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж возмущён «ещё более агрессивной и настойчивой позицией Турции». По его словам, семь турецких кораблей были развёрнуты у ливийского побережья после того, как они пытались осуществить поставки военной техники в нарушение установленного Советом Безопасности ООН оружейного эмбарго в отношение Ливии. «Франция не будет стоять в стороне, поскольку турки продолжают вести себя неприемлемо и эксплуатируют НАТО», - цитирует его Eadaily.

Ранее внешнеполитическое ведомство Франции заявило о том, что иностранное вмешательство Турции во внутренние дела Ливии уже привело к существенному ухудшению ситуации в североафриканской стране. В Париже подчеркнули, что турецкая сторона, являясь партнёром по НАТО, не должна продолжать подобную деятельность, помогая террористическим группировкам в Триполи.