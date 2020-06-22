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Отбор в военные академии России пройдет дистанционно

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России в этом году впервые из-за пандемии новой коронавирусной инфекции набор в военные академии и университеты пройдет дистанционно, также абитуриентам предложено поступать в военные вузы в местах проживания.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой набор слушателей в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году впервые проводится с использованием дистанционных образовательных технологий и систем видео-конференц-связи без отрыва от исполнения служебных обязанностей или боевой службы», - пояснили в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, что кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 академий и университетов Минобороны России, которые продлятся до 15 июля.

Отмечается, что из более чем 1,5 тыс кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых рекомендуют приемные комиссии вузов для зачисления. С 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры.

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