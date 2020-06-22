Войти
ТАСС

Российские истребители поднимали на перехват бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем

422
0
0
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

В Национальном Центре управления обороной РФ отметили, что нарушения государственной границы России допущено не было

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа (ВВО) были подняты в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем. Об этом сообщили в пятницу в Национальном Центре управления обороной РФ (НЦУО, входит состав Минобороны России).

"19 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля. Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа", - сказали в Национальном центре.

По данным НЦУО, нарушения государственной границы России допущено не было.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - отметили в Национальном центре.

17 июня в Минобороны РФ сообщали, что российские радиолокационные станции проследили за полетом американских бомбардировщиков В-52Н над северо-восточной частью Тихого океана. Как пояснили тогда в военном ведомстве, бомбардировщики не приближались к границам РФ - полет выполнялся на расстоянии более 300 км от границы России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
Су-30
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.06.2020
Инцидент на морем: истребители РФ перехватили американские B-52H
02.08.2017
В Европе считают Су-35 "самым опасным русским истребителем"
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
29.07.2015
Российские авиакатастрофы: синдром «пост-80-х» ("Гуаньчачжэван", Китай)
13.08.2012
100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
06.09.2011
Авиапром - загружен.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?