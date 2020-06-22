Российские истребители поднимали на перехват бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем

В Национальном Центре управления обороной РФ отметили, что нарушения государственной границы России допущено не было

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа (ВВО) были подняты в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем. Об этом сообщили в пятницу в Национальном Центре управления обороной РФ (НЦУО, входит состав Минобороны России).

"19 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля. Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа", - сказали в Национальном центре.

По данным НЦУО, нарушения государственной границы России допущено не было.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - отметили в Национальном центре.

17 июня в Минобороны РФ сообщали, что российские радиолокационные станции проследили за полетом американских бомбардировщиков В-52Н над северо-восточной частью Тихого океана. Как пояснили тогда в военном ведомстве, бомбардировщики не приближались к границам РФ - полет выполнялся на расстоянии более 300 км от границы России.