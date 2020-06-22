Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» покажут на параде Победы в Москве

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Новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения беспилотников впервые будет показан на параде Победы в Москве 24 июня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Как пишет издание, во время репетиции парада в составе механизированной колонны были замечены ЗРПК "Панцирь-СМ", специально разработанные для российской армии. Зенитный комплекс располагается на колесном шасси "Торнадо-К". Вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету на комплексе установлены новые кассеты сразу на четыре ракеты меньшего размера.

При этом агентство подчеркивает, что не располагает официальными данными об этапах разработки комплекса.

В июне прошлого года сообщалось, что ЗРПК "Панцирь-СМ" начнет поступать в российскую армию в 2021 году после окончания государственных испытаний. Также имелась информация, что комплекс получит новую зенитную ракету и новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.

Также в прошлом году говорилось, что новые ЗРПК "Панцирь-СМ" будут строиться "с нуля", так как "Панцирь-С1" до такого уровня модернизировать невозможно.

Напомним, что ЗРПК "Панцирь-СМ" будет поставляться только в российскую армию, для экспорта создана модернизированная версия комплекса под названием "Панцирь-С1М" с дальностью поражения до 30 км. Комплекс создан с учетом сирийского опыта.