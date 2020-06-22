NASA рассматривает возможность отправки исследовательской станции к спутнику Нептуна

Автоматическая станция к Нептуну может быть запущена в 2025-2026 годах

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Возможность отправки автоматической станции для изучения крупнейшего спутника Нептуна - Тритона - рассматривают эксперты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, предложения по изучению Тритона получили название Trident (Трезубец). Эта исследовательская программа рассматривается NASA в рамках проекта Discovery, цель которого - изучение планет Солнечной системы с помощью автоматических станций.

Первым и пока единственным аппаратом, сближавшимся с Нептуном и его спутниками, стал Voyager-2. В 1989 году он передал серию снимков этой самой дальней из планет Солнечной системы, однако на снимки попало только около 40% поверхности Тритона.

Тритон, названный так в честь бога моря в греческой мифологии, имеет диаметр около 2,7 тыс. км. Это седьмой по величине спутник в Солнечной системе и крупнейший из 14 известных науке спутников Нептуна. Он был открыт британским астрономом Уильямом Ласселом в 1846 году. Тритон - единственный в Солнечной системе спутник, который обращается вокруг планеты в направлении, обратном ее вращению. Высказываются предположения, что Тритон сформировался в поясе Койпера - колоссальном скоплении малых небесных тел на границе Солнечной системы. Кроме того, Тритон интересен тем, что его атмосфера практически полностью состоит из азота с незначительной примесью метана.

"Тритон таит много загадок и там можно провести очень важные научные исследования, - привел Space.com мнение сотрудника Лаборатории реактивного движения в Пасадене (штат Калифорния) Карла Митчелла, занимающегося научной частью программы Trident. - Мы знаем, что на поверхности спутника есть такие образования, которых мы не наблюдали нигде и это повод для того, чтобы внимательно изучить их".

В случае, если программа изучения Тритона будет одобрена, автоматическая станция к Нептуну может быть запущена в 2025-2026 годах. Она, в частности, осуществит съемку поверхности спутника, на которой почти не видно кратеров, что может указывать на то, что слой льда на поверхности образовался сравнительно недавно.