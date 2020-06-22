Швеция разработает новый истребитель

Швеция намерена разработать истребитель нового поколения. Вчера, 18 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что министр обороны Швеции Петер Хультквист объявил о намерении разработать новый самолёт для замены действующего JAS 39 Gripen.

Вчера шведское правительство обнародовало свои планы по наращиванию военного потенциала страны, включая разработку нового истребителя для замены JAS 39 Gripen. Деталей перспективной разработки в Минобороны Швеции пока не раскрывают.

Истребитель JAS 39 Gripen Источник изображения: flygplan.info

В современной Европе лишь две страны (Франция и Швеция) смогли самостоятельно создать самолёт-истребитель четвёртого поколения. Этот факт выделяет их среди всех европейских авиационных держав и ставит в один ряд с такими гигантами авиастроения как США и Россия. Историю создания истребителя JAS 39 Gripen можно прочитать в материале «Венец шведского авиастроения».