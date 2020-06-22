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Российская газета

Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Произведенные иранскими ВМС пуски крылатых ракет по целям в северной части Индийского океана и Оманского залива показали на видео. Все морские надводные цели оказались поражены.

На кадрах видео, как отмечает в своем блоге военный эксперт Юрий Лямин, показаны комплексы береговой обороны и ракетные катера Ирана, которые запускают противокорабельные ракеты Nasr и Ghadir. Максимальная дальность стрельбы - до 300 километров.



Напомним, что в 2015 году ракеты Ghadir прошли модернизацию и получили новейшие системы навигации и позиционирования на местности. Первым получателем Ghadir стали ВМС Корпуса стражей Исламской революции. В церемонии передачи ракеты приняли участие министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан и главком ВМС адмирал Хабиболла Сайяри.

После учебных стрельб контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что Иран планирует приступить к производству сверхзвуковых ракет.

"В ближайшее время на повестке дня будет производство ракет с новыми турбовентиляторными двигателями, скорость которых в несколько раз превысит скорость звука", - цитирует иранского военачальника ТАСС.


Николай Грищенко

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Страны
Индия
Иран
Оман
Проекты
Военные учения
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