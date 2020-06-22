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Российская газета

Новый шлем обеспечит летчику Су-57 преимущество в воздушном бою

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Источник изображения: rg.ru

Новый шлем, созданный для российского истребителя пятого поколения Су-57, дает летчику преимущества в воздушном бою. Он сможет расширить его поле зрения благодаря нашлемной системе индикации.

Система индикации интегрирована в защитный шлем летчика и выводит изображение любой сложности на визор шлема, сообщает "Звезда" со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОКБ "Электроавтоматика" Анатолия Шукалова. Из-за прозрачного экрана летчик может наблюдать как внешнюю обстановку, так и полученную информацию. Данная система позволяет ему контролировать полет и прицеливание, не переводя взгляд на индикаторы в кабине.

Анатолий Шукалов добавил, что в ОКБ создали и широкоугольный коллиматорный авиационный индикатор или же прицел. Его используют для обеспечения безопасности полетов и пилотирования самолета. А электронная система совмещения кадров делает видеорегистрацию закабинной обстановки без искажения фонарем.

Шлем для летчиков истребителя Су-57 впервые представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015. Тогда же завершились и его испытания.


Светлана Цыганкова

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