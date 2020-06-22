Появились фото всех новинок парада Победы

В Сети появились фотографии новых боевых систем, которые впервые будут участвовать в параде Победы на Красной площади. Их девять.

Машина дистанционного разминирования "Листва" появилась в парке РВСН в 2017 году, но в параде будет участвовать впервые. Один из самых секретных броневиков России предназначен для нейтрализации взрывных устройств на пути следования мобильных пусковых установок с МБР. Находит и обезвреживает мины "Листва" без подрыва, на расстоянии. На всякий случай в экипаже есть и классические саперы.

Модернизированный зенитный комплекс "Панцирь-СМ" получил новое оружие для борьбы с беспилотниками. В стандартный пусковой контейнер зенитной ракеты помещены четыре ракеты-малютки: не менее эффективные, но намного более дешевые. Это совсем новая машина - до парада она нигде не появлялась.

Боекомплект системы ПВО С-350 "Витязь" больше, чем у знаменитой С-400 "Триумф": 12 ракет на каждой установке. В радиусе 60 километров "Витязь" способен бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. По заводским характеристикам, аппаратура С-350 позволяет обстреливать одновременно 16 объектов, на деле их больше.

Тяжелый огнемет нового поколения "Тосочка" размещен на колесной базе - это повышает мобильность системы. Пакет с реактивными снарядами прикрыт ящиками с запчастями, благодаря манипулятору расчет может перезаряжать боекомплект самостоятельно. Ранее для этого требовалась транспортно-заряжающая машина (она, впрочем, тоже есть).

Тяжелая БМП Т-15 создана на гусеничной платформе "Армата" и имеет уровень защиты, недоступный другим машинам в этом классе. На сей раз Т-15 появится на параде с новым боевым модулем "Кинжал": в его состав входят мощная 57-миллиметровая пушка и дальнобойные противотанковые ракеты "Атака".

Зенитная самоходка "Деривация-ПВО" оснащена той же 57-мм пушкой со скорострельностью 120 выстрелов в минуту и способна сбивать даже реактивные снаряды. Оптико-электронная система наведения установки работает в пассивном режиме, ничем не выдавая себя.

Летающий броневик "Тайфун-ВДВ" можно десантировать на парашюте. Защищенная от стрелкового оружия и мин машина оснащена боевым модулем с 30-миллиметровой скорострельной пушкой и пулеметом. Управляется модуль дистанционно.

Зенитный комплекс "Бук-М3" - развитие знаменитого семейства систем ПВО. Они действительно воюют семьей - в дивизион входит полтора десятка разных машин, которые помогают друг другу, обмениваясь информацией по закрытым цифровым каналам. У нового "Бука" выросли быстродействие и боекомплект.

Завершает список еще одна новейшая машина, система дистанционного минирования ИСДМ. Реактивная установка разбрасывает мины нового поколения на расстоянии до 15 километров. Благодаря спутниковому позиционированию и автоматическому управлению, ложатся мины точно в назначенное место.

Броневик "Тайфун-ВДВ" с 30-мм пушкой, система ПВО "Бук-М3", система дистанционного минирования ИСДМ. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/B3YsgIMXy9 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 19, 2020

Антон Валагин