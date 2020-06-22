В Ленинградской области прошло тактическое учение боевых расчетов РЛС "Воронеж-М"

ЦАМТО, 19 июня. Личный состав отдельного радиотехнического центра Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС особого назначения (Ленинградская обл.) выполнил учебно-боевые задачи по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности.

Учебное мероприятие, в котором приняли участие более 200 военнослужащих, состоялось в рамках тактического учения по отработке практических действий боевых расчетов и подразделений радиолокационной станции "Воронеж-М".

В ходе учения группой боевого управления были успешно отработаны более 25 учебных задач по реализации боевых возможностей РЛС "Воронеж-М" и нормативов по принятию решений на выполнение учебных задач.

Все мероприятия проходили с учетом санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение распространения коронавирусной инфекции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.