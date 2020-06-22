До конца года в ВДВ поступит более 11 тыс. ед. стрелкового и переносного огнестрельного оружия

ЦАМТО, 19 июня. В соответствии с Государственной программой вооружения в Воздушно-десантные войска продолжают поступать современные образцы стрелкового и переносного огнестрельного оружия.

Среди современных образцов, поступающих в войска в текущем году, – более 10 тыс. 5,45-мм автоматов АК-12, уже состоящих на вооружении соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, а также 5,45-мм автоматы 6П67, 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98 и СВДС, 9-мм винтовки снайперские специальные ВССМ, 9-мм автоматы специальные АСМ "Вал", 7,62-мм пулеметы ПКПМ "Печенег", 12,7-мм крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ "Корд", 30-мм автоматические гранатометы АГС-30, 40-мм ручные противотанковые гранатометы РПГ-7Д3 и другое стрелковое оружие.

Всего до конца текущего года в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск поступит более 11 тыс. ед. современного стрелкового и переносного огнестрельного оружия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.