СВ Франции получили первые разведывательные БЛА "Спай Рэйнджер"

ЦАМТО, 19 июня. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила о передаче Генеральным директоратом по вооружениям (DGA) первых трех разведывательных БАК производства компании Thales СВ страны.

Комплексы получили обозначение SMDR (Systeme de MiniDrones de Renseignement).

После проведенных DGA испытаний полученных комплексов директорат предоставил разрешение на передачу первых систем СВ Франции. Как планируется, БЛА будут готовы к боевому применению к концу 2020 года. Поставка СВ Франции комплексов SMDR значительно усилит их возможности по ведению разведки, обнаружению и идентификации целей в зоне боевых действий.

В соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2025 гг.", к концу 2020 года должно быть поставлено еще десять комплексов разведывательных мини-БЛА, а в 2021 году будут получены 35 комплексов.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2016 года Министерство обороны Франции направило ряду компаний запрос о предложениях на поставку до 70 комплектов малоразмерных БЛА (всего 210 ед.), получивших обозначение SMDR (Systеme de MiniDrones de Renseignement). Они предназначены для замены состоящих на вооружении БЛА DRAC, применявшихся СВ Франции с 2008 года.

В декабре 2016 года DGA выбрала победителем тендера компанию Thales, с которой был подписан контракт стоимостью 104,3 млн. евро, предусматривающий поставку 35 комплектов БЛА "Спай Рэйнджер" и их обслуживание в течение 10 лет. Соглашение включает опцион на поставку еще 35 комплектов.

БЛА будут использоваться для сбора информации, наблюдения и разведки, целеуказания и корректировки огня, поддержки уничтожения опорных пунктов противника.

Thales разработала и поставит комплексы совместно с двумя французскими компаниями: Aviation Design и Merio.

В состав каждого комплекта входят три БЛА "Спай Рэйнджер" с полезной нагрузкой, станция управления и вспомогательное наземное оборудование. Размах крыла БЛА – около 3,8 м, масса – 14,5 кг, продолжительность полета – 2 ч 30 мин., радиус действия – до 30 км. БЛА оснащен разработанной компанией Merio размещенной в носовой части выдвигающейся многофункциональной станцией оптоэлектронной разведки "СпайБолл" (Spy'Ball) с дневными / ночными камерами высокого разрешения, электродвигателем, приводящим в действие установленный в хвостовой части двухлопастный воздушный винт из композитных материалов, литий-полимерными батареями, антенной канала связи и модулем обработки.