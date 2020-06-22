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Военное обозрение

ВСУ получили первый беспилотный разведывательный комплекс SPECTATOR-M1

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Источник изображения: ОАО “Меридиан”

Вооруженные силы Украины получили первый беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1 модернизированного образца, изготовленного в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-центр “Укроборонпрома”.

Как заявил председатель правления ОАО “Меридиан” Вячеслав Проценко, осуществившего поставку БПЛА, "это первая поставка ВСУ беспилотного авиационного комплекса этой модификации". По его словам, в данной модификации усилены "основные преимущества предыдущих моделей" – аэродинамика, малозаметность, повышенная защищенность от систем РЭБ.

В пресс-службе "Укроборонпрома" сообщили, что данная модель БПЛА SPECTATOR-M1 была принята на вооружение в июне 2019 года после прохождения государственных испытаний. Предыдущие модели данного БПЛА поставлялись ВСУ и погранслужбе Украины с 2015 года.

Основное предназначение БПЛА SPECTATOR-M1 - ведение разведки в любое время суток. Он может оснащаться обычными и инфракрасными камерами, а также датчиками различного назначения. Заявляется об его малозаметности благодаря применению специальной окраски и малой площади рассеивания.

Размах крыльев – 3020 мм, максимальная скорость полета – 120 км/час, рекомендуемая для выполнения заданий - 70 км/час, максимальная высота полета до 3600 м, продолжительность полета более 2 часов при дальности до 150 км. Может работать в автоматическом режиме и под управлением оператора. Запуск - с руки или специального устройства, посадка - по-парашютному или по-самолетному.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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