МИД Турции: Для Хафтара не может быть места за столом переговоров

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Турецкие власти, мнение которых выражает и так называемое правительство национального согласия, выступили категорически против того, чтобы в переговорах участвовал Халифа Хафтар. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который возглавлял турецкую делегацию во время визита в Триполи к Фаизу Сараджу.

Чавушоглу заявил, что «за столом переговоров нет места для человека, который захватил власть в стране».

Министр иностранных дел Турции:

У этого человека (Халифы Хафтара) больше нет никакой легитимности. Хотя… у него её и не было. Он заговорщик. А разве может быть место за столом переговоров для заговорщика.

Такими заявлениями г-н Чавушоглу в корне противоречит той политике, которую Турция реализует в Сирии. Там Анкара пытается усадить за стол переговоров заговорщиков и мятежников в лице боевиков различных формирований, осевших на данный момент в Идлибе. Но их заговорщиками турецкие власти не считают.

Ранее стало известно о том, что делегация Турции договорилась с ПНС об «углублении сотрудничества между Турцией и Ливией». Основная цель Турции – получение контроля над ливийской нефтью и создание военных баз на севере Ливии (в том числе на средиземноморском побережье).

На сегодняшний день Ливия разделена, как минимум, на две части. Восточную часть контролирует парламент страны и силы маршала Хафтара. Западом управляет ПНС, которое в свою очередь получает прямые директивы из Анкара.

Тем временем протурецкие боевики и силы ПНС пытаются взять под свой контроль нефтяные месторождения и трубопроводы на юго-западе Ливии. Также ПНС заявляют, что «наносят ущерб контрабандистам в районе города Эз-Завия». Этот город расположен к западу от Триполи. По некоторым данным, силы ПНС атакуют цистерны с нефтью, которые идут с юга страны.