Войти
Военное обозрение

МИД Турции: Для Хафтара не может быть места за столом переговоров

347
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкие власти, мнение которых выражает и так называемое правительство национального согласия, выступили категорически против того, чтобы в переговорах участвовал Халифа Хафтар. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который возглавлял турецкую делегацию во время визита в Триполи к Фаизу Сараджу.

Чавушоглу заявил, что «за столом переговоров нет места для человека, который захватил власть в стране».

Министр иностранных дел Турции:

У этого человека (Халифы Хафтара) больше нет никакой легитимности. Хотя… у него её и не было. Он заговорщик. А разве может быть место за столом переговоров для заговорщика.

Такими заявлениями г-н Чавушоглу в корне противоречит той политике, которую Турция реализует в Сирии. Там Анкара пытается усадить за стол переговоров заговорщиков и мятежников в лице боевиков различных формирований, осевших на данный момент в Идлибе. Но их заговорщиками турецкие власти не считают.

Ранее стало известно о том, что делегация Турции договорилась с ПНС об «углублении сотрудничества между Турцией и Ливией». Основная цель Турции – получение контроля над ливийской нефтью и создание военных баз на севере Ливии (в том числе на средиземноморском побережье).

На сегодняшний день Ливия разделена, как минимум, на две части. Восточную часть контролирует парламент страны и силы маршала Хафтара. Западом управляет ПНС, которое в свою очередь получает прямые директивы из Анкара.

Тем временем протурецкие боевики и силы ПНС пытаются взять под свой контроль нефтяные месторождения и трубопроводы на юго-западе Ливии. Также ПНС заявляют, что «наносят ущерб контрабандистам в районе города Эз-Завия». Этот город расположен к западу от Триполи. По некоторым данным, силы ПНС атакуют цистерны с нефтью, которые идут с юга страны.


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
Похожие новости
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
02.12.2019
"Панцирь" арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии
19.04.2012
Клуб транжир
19.12.2011
Поход вокруг Европы
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
23.08.2011
Кто «бомбит» Беларусь «утками» о торговле оружием?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?