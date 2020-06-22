МИД Турции: Для Хафтара не может быть места за столом переговоров

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Турецкие власти, мнение которых выражает и так называемое правительство национального согласия, выступили категорически против того, чтобы в переговорах участвовал Халифа Хафтар. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который возглавлял турецкую делегацию во время визита в Триполи к Фаизу Сараджу.
Чавушоглу заявил, что «за столом переговоров нет места для человека, который захватил власть в стране».
Министр иностранных дел Турции:
У этого человека (Халифы Хафтара) больше нет никакой легитимности. Хотя… у него её и не было. Он заговорщик. А разве может быть место за столом переговоров для заговорщика.
Такими заявлениями г-н Чавушоглу в корне противоречит той политике, которую Турция реализует в Сирии. Там Анкара пытается усадить за стол переговоров заговорщиков и мятежников в лице боевиков различных формирований, осевших на данный момент в Идлибе. Но их заговорщиками турецкие власти не считают.
Ранее стало известно о том, что делегация Турции договорилась с ПНС об «углублении сотрудничества между Турцией и Ливией». Основная цель Турции – получение контроля над ливийской нефтью и создание военных баз на севере Ливии (в том числе на средиземноморском побережье).
На сегодняшний день Ливия разделена, как минимум, на две части. Восточную часть контролирует парламент страны и силы маршала Хафтара. Западом управляет ПНС, которое в свою очередь получает прямые директивы из Анкара.
Тем временем протурецкие боевики и силы ПНС пытаются взять под свой контроль нефтяные месторождения и трубопроводы на юго-западе Ливии. Также ПНС заявляют, что «наносят ущерб контрабандистам в районе города Эз-Завия». Этот город расположен к западу от Триполи. По некоторым данным, силы ПНС атакуют цистерны с нефтью, которые идут с юга страны.
#GNA Joint Operations Force Burning Smugglers Fuel Tankers in South of Zawiya City.#Libya #libyalı #UMH pic.twitter.com/mgelEgLf4H
- Tripoli News - طرابلس نيوز (@tripolinews_ly) June 19, 2020