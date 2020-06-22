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Деловая газета "Взгляд"

США передали Украине военный груз на 60 млн долларов

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Флаги Украины и США. Архивное фото
Флаги Украины и США. Архивное фото.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe Images

Американская сторона передала украинским военным очередной груз на 60 млн долларов, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"По сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 млн долларов. При осуществлении предыдущей поставки американского военного груза в мае сего года не скрывалось, что тот будет направлен на восток Украины для военных операций", – цитирует дипломата РИА "Новости".

По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует десятки украинских броневиков, танков и вооружения на железнодорожных станциях у линии соприкосновения в Донбассе. Эту технику ВСУ размещает в жилых кварталах, отметил постпред.

"В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. На днях Минобороны Канады заявило о направлении на Украину еще 90 военных инструкторов, которые уже в июне должны прибыть во Львовскую область для занятий с украинскими военнослужащими", – указал Лукашевич.

Напомним, полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. В свою очередь представитель Киева заявил об отсутствии обязательств по Минским соглашениям. ДНР и ЛНР потребовали согласования мер контроля перемирия в Донбассе.


Алексей Дегтярев

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Страны
Великобритания
Канада
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
ОБСЕ
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