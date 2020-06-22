Япония не рассматривает вопрос о размещении у себя ракет США

Япония не рассматривает возможность размещения на территории страны ракет США после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Речи о размещении не идет, рассмотрения какого-либо конкретного района в качестве места дислокации также не ведется», — цитирует его ТАСС.

Генсек кабмина также подчеркнул, что ситуация в регионе вокруг Японии остается напряженной, и правительство обсуждает возможность укрепления национальной безопасности для обеспечения мирной жизни граждан.

В понедельник японский министр обороны Таро Коно заявил о приостановке развертывания Aegis Ashore. Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. По расчетам Токио, они должны прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. Основной причиной отказа от размещения комплексов была названа опасность падения при запуске ракетного ускорителя за предела полигона на жилые кварталы. Исправление же этого потребует слишком много времени и средств. Затем и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что план размещения остановлен.

Однако США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore «остановленным», но не отмененным. Такую точку зрения высказал и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви, сообщает телеканал NHK.

17 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США активно работают над перспективой развертывания своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, Азии и на островах Тихого океана.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.