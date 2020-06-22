Американский генерал рассказал об отношении Ирака к выводу войск США

Ирак выступает против поспешного вывода американских войск с территории страны. Об этом на интернет-семинаре Аспенского института заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, в зону ответственного которого входят Ближний Восток, Центральная и Южная Азия, генерал Кеннет Маккензи в четверг, 18 июня.

По его словам, США не имеют ничего против сокращения численного своего воинского контингента в Ираке на каком-то этапе. Военачальник указал, что по мере того, как иракцы начинают чувствовать себя всё более комфортно при проведении операций, можно будет сократить силы, и США намерены поступать таким образом.

При этом Маккензи отметил, что иракцы не хотят быстрого вывода войск, поскольку знают, что США обеспечивают им очень хорошую поддержку в ходе продолжения ими операций против «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

Кроме того, он прокомментировал вопрос о перспективах ухода войск США из Сирии. Маккензи заявил, что не в состоянии строить предположения на данный счет, назвав вопрос политическим, а не военным. Он заявил, что не знает, когда это произойдет и при каких обстоятельствах, пишет ТАСС.

Он также подтвердил, что США сократили численность своих войск в Афганистане до уровня, который был предусмотрен февральским мирным соглашением с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).

17 июня газета The Washington Post сообщила, что министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил президент страны Дональд Трамп.

По информации издания, намеренная задержка связана с ухудшением отношений с главнокомандующим. Американские генералы якобы игнорируют указания президента по данному вопросу. Также газета указала, что аналогичная ситуация происходит вокруг вывода американских войск из Афганистана.

15 июня Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии до 25 тыс. человек, если страна не заплатит за их размещение. Намерение Вашингтона обсудят министры обороны НАТО в ходе видеоконференции 17–18 июня.

13 июня Трамп заявил, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать конфликты в чужих государствах. По его словам, вернулся новый взгляд на защиту жизненно важных интересов США.