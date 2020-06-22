Набор офицеров в военные академии России пройдет удаленно

Прием абитуриентов в военные вузы в 2020 году также проходит в новом формате, абитуриенты будут поступать в военные вузы в местах проживания

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Набор офицеров в 15 российских военных академий и университетов в этом году пройдет дистанционно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой набор слушателей в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году впервые проводится с использованием дистанционных образовательных технологий и систем видео-конференц-связи без отрыва от исполнения служебных обязанностей или боевой службы", - сказали в министерстве.

Кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 академий и университетов Минобороны России, которые продлятся до 15 июля.

"Планируется, что из более чем 1,5 тыс. кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых рекомендуют приемные комиссии вузов для зачисления. С 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры", - добавили в министерстве.

Прием абитуриентов в военные вузы в этом году также проходит в новом формате. Абитуриенты будут поступать в военные вузы в местах проживания.

В субъекты РФ отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Минобороны РФ.