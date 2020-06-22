Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о НЛО

Речь идет о "розуэлльском инциденте", когда в 1947 году в США разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний. Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и "розуэлльском инциденте".

В приуроченном ко Дню отца интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему, которое транслировалось в четверг, американский лидер рассказал, что многие задают ему вопрос о НЛО. "Миллионы человек хотят отправиться туда (в Розуэлл - прим. ТАСС) и посмотреть. Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно".

Сын республиканца спросил его, готов ли он рассекретить материалы о НЛО и "розуэлльском инциденте". "Я должен подумать над этим", - ответил Трамп.

4 июля 1947 года произошел т. н. розуэлльский инцидент. На ранчо близ Розуэлла (шт. Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США "Могул". Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий, широко растиражированных местными, а затем и национальными СМИ - в частности, о внеземном происхождении разбившегося "неопознанного аппарата".

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых, как отмечается в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как "неопознанные". Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 и январе 2015 годов. Как отмечается в сообщении, ролики попали в сеть еще в 2007 и 2017 годах, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии признали.

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На первых порах программа находилась в ведении разведывательного управления Министерства обороны США.