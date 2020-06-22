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Известия.ru

Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Украинские военные впервые испытали крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. Видео с полигона Алибей под Одессой опубликовало в YouTube издание Defense Express.


Отмечается, что две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени на расстоянии 80 км от берега.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска — до 280 км, скорость — около 900 км/ч, высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

В ответ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобных действий Украина как государство перестанет существовать.

В феврале американское издание The National Interest сообщило, что новейшая крылатая украинская ракета «Нептун» является «слегка модернизированной» российской Х-35. При этом в «Нептуне» использованы аналогичные советским компоненты, в том числе аналог ракетного двигателя ТРДД-50.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Х-35
Персоны
Жириновский Владимир
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