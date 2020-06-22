Украинские самоходные минометы "Барс-8ММК" оказались негодными и переданы на хранение

Очередная чудесная история о нравах украинской оборонной промышленности (первоисточник).

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Укроборонпром" передал ВСУ мобильные минометы "Барс-8ММК" с непригодными стволами и без таблиц

Наконец-то стало понятно, почему [украинские] военные не используют это разрекламированное концерном ["Укроборонпром"] новое оружие.

Барс-8 ММК. Армия ждет...

Концерн "Укроборонпром" еще осенью прошлого года передал Вооруженным Силам Украины партию мобильных минометов Барс-8ММК. Как оказалось, передал-то передал, но приняты они украинской армией не были...

Батарея мобильных минометов "Барс-8ММК", которая была передана Вооруженным Силам концерном "Укроборонпром" еще осенью 2019 года, не была принята боевыми подразделениями украинского войска вопреки заявлениям концерна.

"ГП "Укроборонсервис", входящее в состав ГК"Укроборонпром", успешно осуществило приемо-сдаточные испытания мобильных минометных установок "Барс-8ММК" в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Техника передана в рамках выполнения государственного оборонного заказа", - заявил тогда концерн и разместил соответствующее видео.

Но, как стало известно Defense Express, Минобороны отказалось принимать "Барс-8ММК" из-за того, что главное оружие машин - 120-мм минометы были с некондиционными стволами и не имели таблиц стрельбы. То есть, как из них попадать и насколько надежны сами стволы минометов - остается неизвестным.

Поэтому вместо подразделений десантно-штурмовой войск батарея мобильных минометов была отправлена ​​на базу хранения в городе Оржив. Там уже полгода с момента "передачи" нужные для армии "Барсы" стоят до сих пор, а ВСУ теперь ищут другие минометы.

"Барс-8 ММК" - теперь машине ищут другой 120-мм миномет

Ситуацию спасает то, что "Барс-8ММК" может использовать различные минометы, без привязки к конкретному производителю. Поэтому, в качестве альтернативного решения, Минобороны решило применить в "Барс-8 ММК" новый миномет, разработанный частной компанией "Украинская бронетехника".

Этот миномет сейчас проходит государственные испытания. Надежность новых стволов - как один из элементов государственных испытаний - сейчас проверяется на полигоне специалистами Государственного института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ, г. Чернигов.

"Барс-8 ММК". Испытания за испытаниями

Всего должен быть проведен отстрел 5000 мин из ствола 120-мм миномета. На сегодняшний день осуществлено около 3000 выстрелов. Эта работа осуществляется в максимально возможном темпе.

Вместе с тем представитель другой частной компании категорически подчеркнул, что "новые минометы обязательно требуют соответствующих таблиц стрельбы".

"Новый миномет при стрельбе в любом случае будет иметь другую баллистику по сравнению со 120-мм минометами советского производства. И игнорирование этих различий может существенно снизить все преимущества автоматизации мобильного миномета "Барс-8ММК ". Ведь надо не только быстро стрелять и бежать, но еще и попадать", - пояснил оружейник.

В Минобороны утверждают, что работа вот-вот завершится и можно будет наконец сдвинуть с мертвой точки ситуацию с мобильными минометами от "Укроборонпрома". Ведь на самом деле "Барс-8ММК" является довольно эффективной и нужной для армии боевой машиной, которая отвечает всем требованиям современного поля боя: автоматизация, цифровизация, огневая мощь и мобильность.

"Барс-8 ММК" - действительно нужная для ВСУ машина

Мобильный 120 мм миномет на базе бронеавтомобиля "Барс-8" был впервые продемонстрирован на выставке "Оружие и безопасность-2016" как пример внедрения новых технологий и международного сотрудничества для создания образца, отвечающего требованиям современной войны.

Так выглядит конструкция мобильного миномета

Изюминка самоходного миномета на базе машины "Барс-8" - максимально автоматизированный процесс развертывания миномета, подготовка данных для стрельбы, открытие огня и быстрая смена позиции.

Боеукладка миномета: 60 мин

Это достигается за счет интеграции в платформу специального механизма приведения миномета в боевое положение - с помощью электромеханических приводов, без физических усилий со стороны расчета. Это решение было разработано испанской компанией, оно реализовано, например, в 120-мм в легкой самоходной минометной системе Alakran.

Механизм приведения в боевое положение без рук и пота.

Механизм приведения в боевое положение и наведения миномета интересен также тем, что в нем могут устанавливаться стволы минометов калибров от 81 мм до 120 мм. Но наиболее эффективен именно калибр в 120 мм - как удачный компромисс между весовыми и габаритными показателями и огневой мощью.

Главный калибр "Барс-8ММК" - 120 мм миномет

При транспортировке 120-мм миномет находится в бронемашине в горизонтальном положении, а для стрельбы он с помощью электромеханической системы разворачивается позади платформы.

Пульт для определения параметров стрельбы

Время готовности к стрельбе из походного положения - 35 секунд. Для наведения используются механизмы и приводы, управляемые системой управления огнем. Углы горизонтального наведения составляют ± 60 °, вертикального наведения от 45 ° до 90 °.

Максимальная дальность стрельбы из миномета-аналога 2Б11 при использовании штатных боеприпасов - до 7,2 км. Опытный расчет может обеспечить скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Боекомплект бронированной машины - 60 мин.

Подготовка к стрельбе

После выполнения боевой задаче батарея или отдельный миномет быстро сворачивается и перемещается на другую позицию, чтобы не попасть под огонь врага в ответ. Время перевода из боевого положения в походное - не более 25 секунд.

Огонь из "Барс-8ММК"

Учитывая все возможности машины, которые позволяют значительно повысить боевую мощь войск, надеемся, что армия уже скоро все же по-настоящему получит партию "Барс-8ММК".

Комментарий bmpd. Как легко догадаться, поскольку пресловутая компания "Украинская бронетехника" не обладает никакими серьезными конструкторскими и производственными мощностями на Украине, то речь идет о поставке чисто импортных минометных систем для установки на указанные "Барс-8ММК" (возможно, испанского производства, как и остальные элементы данного минометного комплекса Alakran).