Крупный контракт на военные грузовики для германской армии

Германская компания Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV; совместное предприятие группы Rheinmetall, имеющей 51 % акций, и компании MAN Truck & Bus SE, имеющей 49 %) 18 июня 2020 года сообщила , что получила рамочный контракт немецкого федерального оборонного закупочного ведомства Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) на поставку германской армии в период с 2021 по 2027 годы около 4000 военных грузовых автомобилей типа НХ с колесной формулой 8х8.

Закупаемые германской армией военные грузовые автомобили Rheinmetall MAN Military Vehicles НХ 8х8 с грузовой системой Wechselladersystem (с) BAAINBw

Общая стоимость рамочного контракта составит около 2 млрд евро. Все машины должны поставляться с грузовой системой Wechselladersystem (немецкий военный вариант системы "Мультилифт"). Первый полученный твердый контракт в рамках данного соглашения имеет стоимость 348 млн евро (с НДС) и включает поставку Бундесверу 540 автомобилей НХ 8х8, в том числе 230 с бронированными кабинами, с поставкой в 2021-2022 годах.

В настоящее время RMMV реализует другой выданный в мае 2017 года BAAINBw семилетний контракт на поставку германскому Бундесверу еще 2271 военного грузового автомобиля, из которых 1250 уже поставлены. Сборка военных грузовиков RMMV осуществляется на заводе в Вене.

Закупаемые германской армией военные грузовые автомобили Rheinmetall MAN Military Vehicles НХ 8х8 с грузовой системой Wechselladersystem (с) BAAINBw