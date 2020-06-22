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Индия намерена ускоренно приобрести 33 истребителя в России

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Как сообщают индийские СМИ, в связи с индийско-китайским пограничным конфликтом в районе Ладаха, ВВС Индии обратились в индийское правительство с предложением в ускоренном порядке приобрести в России 33 истребителя - 12 самолетов Су-30МКИ новой постройки и 21 самолет МиГ-29 из наличия министерства обороны России.

Истребитель Су-30МКИ (военный номер SB-027) ВВС Индии. Авиабаза Хиндон, 08.10.2015 (с) Manish Swarup / АР

"Военно-воздушные силы работали над этим планом в течение некоторого времени, но теперь они ускорили процесс, и предложения, которые, как ожидается, будут стоить более 6000 кроров [около 800 млн долл], будут переданы министерству обороны [Индии] для окончательного утверждения на следующей неделе на вна высшем уровне", - сообщил источник в правительстве Индии индийскому информационному агентству ANI.

12 дополнительных Су-30МКИ будут собраны из машинокомплектов индийским авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и предназначены для восполнения эксплуатационных потерь парка индийских истребителей этого типа (всего Индия получила 272 самолета Су-30МКИ). Истребители МиГ-29 из наличия, как можно судить, предполагается модернизировать по отдельному контракту до уровня МиГ-29UPG и оснастить ими еще одну эскадрилью ВВС Индии (в дополнение к трем эскаддрильям, вооруженным МиГ-29 в настоящее время).

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
Минoбороны РФ
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