Лучшая модернизация: с "Бережком" БМП-2 стала настоящей убийцей "Абрамсов"

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В Параде на Красной площади в этом году впервые с 80-х годов примут участие БМП-2. На самом деле мы увидим модификацию с боевым отделением "Бережок", которая у российских и зарубежных экспертов считается одной из лучших в мире.

"Двойку" пытались модернизировать во многих странах мира, но нигде обновленная машина не получила столь мощного противотанкового потенциала, который обеспечивается знаменитым комплексом "Корнет". Известно, что такие ракеты имеют бронепробиваемость до 1200 мм и способны бороться с любым иностранным современным танком, вроде "Абрамса" или "Леопарда-2". Причем их боевым частям не страшна динамическая защита, а одновременный пуск двух ракет существенно затрудняет работу комплексов активной защиты.

Прицелы на БМП-2 раньше существенно уступали по характеристикам, тем что были, например, на американских М2 "Брэдли", которые еще в 80-е годы получили тепловизоры. Сейчас российские машины в этом плане ничем не хуже лучших зарубежных образцов и могут применять вооружение ночью также эффективно, как и днем. Запланировано, что такой модернизации будет подвергнуто значительное количество имеющихся в войсках боевых машин пехоты второго поколения.

Лев Романов