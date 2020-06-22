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Вестник Мордовии

Лучшая модернизация: с "Бережком" БМП-2 стала настоящей убийцей "Абрамсов"

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В Параде на Красной площади в этом году впервые с 80-х годов примут участие БМП-2. На самом деле мы увидим модификацию с боевым отделением "Бережок", которая у российских и зарубежных экспертов считается одной из лучших в мире.

"Двойку" пытались модернизировать во многих странах мира, но нигде обновленная машина не получила столь мощного противотанкового потенциала, который обеспечивается знаменитым комплексом "Корнет". Известно, что такие ракеты имеют бронепробиваемость до 1200 мм и способны бороться с любым иностранным современным танком, вроде "Абрамса" или "Леопарда-2". Причем их боевым частям не страшна динамическая защита, а одновременный пуск двух ракет существенно затрудняет работу комплексов активной защиты.

Прицелы на БМП-2 раньше существенно уступали по характеристикам, тем что были, например, на американских М2 "Брэдли", которые еще в 80-е годы получили тепловизоры. Сейчас российские машины в этом плане ничем не хуже лучших зарубежных образцов и могут применять вооружение ночью также эффективно, как и днем. Запланировано, что такой модернизации будет подвергнуто значительное количество имеющихся в войсках боевых машин пехоты второго поколения.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
БМП-2
БМП-2М
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
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