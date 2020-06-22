Войти
ТАСС

Источник: запуск спутников "Гонец-М" с Плесецка предварительно намечен на 20 сентября

481
0
0
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Спутники запустят на ракете-носителе "Союз-2.1б"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" запланирован на конец сентября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый пуск "Гонцов" в этом году предварительно запланирован на 20 сентября", - сообщил собеседник агентства. По словам источника, ракета "Союз-2.1б" будет запущена с космодрома Плесецк.

В Роскосмосе не стали комментировать ТАСС информацию.

В конце февраля гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил журналистам, что первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б" запланирован на август-сентябрь 2020 года. До этого аппараты запускались на конверсионной ракете-носителе "Рокот".

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Рокот
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
25.03.2020
Новичкам светит Луна
03.06.2019
"Роскосмос" заключил контракт почти на 10,5 млрд руб. на строительство восьми ракет для запусков кораблей к МКС
14.03.2019
Источник: запуск "Гонцов" перенесли из-за отсутствия украинской аппаратуры
26.04.2018
Роскосмос заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М"
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?
  • 22.06 11:37
  • 1
Контроль над вооружениями: США обратились к России и Китаю