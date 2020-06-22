Источник: запуск спутников "Гонец-М" с Плесецка предварительно намечен на 20 сентября

Спутники запустят на ракете-носителе "Союз-2.1б"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" запланирован на конец сентября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый пуск "Гонцов" в этом году предварительно запланирован на 20 сентября", - сообщил собеседник агентства. По словам источника, ракета "Союз-2.1б" будет запущена с космодрома Плесецк.

В Роскосмосе не стали комментировать ТАСС информацию.

В конце февраля гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил журналистам, что первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б" запланирован на август-сентябрь 2020 года. До этого аппараты запускались на конверсионной ракете-носителе "Рокот".

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.