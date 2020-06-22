Эспер заявил о необходимости скорейшего проведения переговоров по контролю над вооружениями вместе с Россией и Китаем

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер, выступая на проходившей 17-18 июня встрече глав военных ведомств стран НАТО, подчеркнул важность скорейшего проведения трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями вместе с Россией и Китаем.

"Госсекретарь Эспер подчеркнул важность сильного, модернизированного ядерного сдерживания для сохранения мира и сдерживания агрессии против США, НАТО и наших союзников и партнеров. Он также говорил о срочности участия в значимых трехсторонних усилиях по контролю над вооружениями как с Россией, так и с Китаем", - говорится в сообщении, распространенном Пентагоном.

Отмечается, что глава Минобороны США приветствовал решения Североатлантического союза по укреплению обороны в ответ на, по его словам, "дестабилизирующее поведение России".