МО РФ опубликовало малоизвестные документы о Параде Победы 1945 года

Минобороны РФ извлекло из архивов документы, позволяющие в подробностях узнать, как проводили Парад Победы в Москве 75 лет назад.

На сайте Минобороны РФ открылся новый раздел "Триумф народа-победителя". Здесь можно познакомиться с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Решение провести Парад Победы с участием представителей всех фронтов и родов войск Сталин принял 15 мая 1945 года. А уже 1 июня Генеральный штаб Красной Армии издал директиву о выведении на парад сводного полка трехбатальонного состава из офицеров Наркомата обороны. Вооружить его надлежало следующим образом: "три стрелковые роты - винтовками, три стрелковые роты - автоматами, роту артиллеристов - карабинами за спину, роту танкистов и роту летчиков - пистолетами, роту саперов, связистов и кавалеристов - карабинами за спину, кавалеристов, кроме того, - шашками".

Всего в параде планировали задействовать 32638 человек пешего и конного состава, подготовить 1266 единиц техники с 4207 членами экипажей и 630 самолетов. Участников подбирали с особой тщательностью. Приоритет отдавали тем, кто проявил на войне мужество и героизм. Имели значение и физические данные. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст - не старше 30 лет.

При подготовке масштабной церемонии возникло немало проблем. Например, не сразу удалось изготовить десять штандартов для сводных полки фронтов. Первый вариант, над которым днем и ночью трудилось подразделение московских строителей, был забракован. А до парада оставалось меньше десяти дней! Тогда на помощь пришли специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра.

Нелегко далась и строевая подготовка будущих участников парада. Фронтовиков-то подобрали, прошедших огонь и воду, но мужественно воевать это одно, а красиво маршировать по Красной Площади совсем другое. Вот как характеризовали некоторых из них в историческом документе: "Подъем ноги при движении строевым шагом по высоте недостаточен. Отдельные офицеры при движении сгибают ноги в коленях. У части офицеров при подъеме ноги в движении носки подняты вверх. Взмах руки в движении не у всех однообразен".

Не лучше обстояли дела у парадной роты, которая должна была нести 200 вражеских штандартов. Знамена поверженных гитлеровцев доставили в Москву специально из Берлина и Дрездена. А к "носильщикам", как их называли, предъявлялись особые требования.

Пришлось привлекать к их подготовке старшего лейтенанта Д. Вовка, заместителя командира роты почетного караула. Он был строевиком-ассом. Тренировались с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 метров. Но не все выдержали такие физические нагрузки. Выбывших заменили рослыми воинами 3-го полка дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Кавалер двух орденов Славы С. Шипкин вспоминал: "Нас муштровали, как новобранцев, гимнастерки не просыхали от пота. Но нам было по 20-25 лет, и огромная радость победы легко брала верх над усталостью. Занятия шли на пользу, и мы искренне благодарны были ребятам-дзержинцам".

Но были во время подготовки к параду не только сложные, но и радостные моменты. С 10 июня фронтовиков - участников Парада Победы первыми стали награждать медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". А учреждена она была буквально месяц назад - 9 мая. Попутно проводился обмен орденов и медалей, имевших дефекты, а также врученных еще в 1941-1943 годы, на новые, появившиеся после введения орденских планок.

Шла своя подготовка у высшего командного состава. Как известно, принимающим парад бы назначен маршал Георгий Жуков, а командующим маршал Константин Рокоссовский. Для обоих заранее подобрали коней: Жукову - белого светло-серой масти терской породы по кличке "Кумир", Рокоссовскому - вороного краковой масти по кличке "Полюс".

Георгию Константиновичу также предстояло произнести речь. Ее проект опубликован на сайте. Некоторые ее фрагменты воспринимаются особенно актуально и сейчас: "…Не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом… Ныне все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл главную, решающую роль. … Красная Армия не только отстояла свободу и независимость нашего Отечества, но и избавила от немецкого ига народы Европы. Отныне и навсегда наша победоносная Красная Армия войдет в мировую историю как армия освободительница, овеянная ореолом немеркнущей славы"

Сам Парад Победы начался ровно в 10.00. Погода в тот день выдалась ненастная, шел дождь. Впрочем, он не смог омрачить торжества. Под бой курантов Георгий Жуков выехал на белом коне на Красную площадь. В 10.05 он начал объезжать войска, поочередно здороваясь с вонами сводных полков. Ему отвечали громогласным "ура". Затем маршал поднялся на трибуну и поздравил советский народ и армию с победой. После этого зазвучал Гимн Советского Союза в исполнении 1400 музыкантов. Этот гигантский военный оркестр играл на протяжении всего парада. Замолчал он лишь, когда пошла рота с фашистскими знаменами. Их сопровождал только бой 80 барабанов.

Сводные полки фронтов вовремя марша шли в том порядке, в каком располагались они во время войны, с севера на юг - от Баренцева моря до Черного.

Любопытно, что в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта была группа воинов Войска Польского, которую возглавлял генерал брони Владислав Корчиц.

Ближе к финалу Парада Победы по Красной Площади проехали расчеты зенитных установок на машинах, батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, гвардейские минометы, мотоциклисты, бронемашины, машины с десантниками. За ними двинулись легендарные танки Т-34 и ИС, а потом самоходные артиллерийские установки. А завершил парад сводный оркестр.

Уже ночью, в 23.00 небо над Москвой озарил грандиозный световой салют. Его план также опубликовало Минобороны РФ. Масштаб поражает: было подготовлено 100 прожекторов, 6 тысяч ручных ракетниц, 200 единиц 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения.

Лучи прожекторов, окрашенные в восемь цветов, должны были расположиться по пяти световым поясам: вокруг Кремля, по Садовому кольцу, по вокзальному кольцу и окружной железной дороге.

Олег Корякин (Казань)